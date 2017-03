Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Mở đầu buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cung nghinh 72 bài vị tượng trưng cho 72 nghĩa trang trên khắp địa bàn tỉnh lên an vị tại tượng đài chính của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đồng thời, an vị 49 bức tượng Phật A Di Đà bàn tay rộng mở với ý nghĩa sẵn sàng đón nhận các anh hùng liệt sĩ về nơi an lành cực lạc.

l Cùng ngày, tại Nghĩa trang Trường Sơn đã diễn ra buổi trưng bày gần 100 bức tranh của 50 họa sĩ các tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa… Trước đó, họa sĩ Trần Nhật Thăng, người khởi xướng ý tưởng này, đã vận động các họa sĩ thể hiện sự tri ân của mình với các liệt sĩ bằng việc gửi tranh tham dự. Chủ đề chính của triển lãm thể hiện tình yêu quê hương đất nước; chân dung những người lính trong chiến tranh…

V.THỊNH