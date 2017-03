“Đại tá danh dự bang Kentucky” nói về "nhầm lẫn" hy hữu trong trận không chiến ngày 16-4-1972

Không vui, không buồn, ông chỉ băn khoăn một nỗi: “Tớ kể đúng, không hiểu sao họ lại viết nhầm như thế. Nguy thật!”.

Nguyễn Hồng Mỹ, cựu đại tá phi công Việt Nam, đại tá danh dự bang Kentucky

Hai lần chạm trán

Chuyện của ông bắt đầu từ những ngày nước nhà còn bị chia cắt. Trở về từ Liên Xô năm 1968, sau khóa học kéo dài ba năm, ông chỉ được nghỉ đúng hai ngày để dưỡng sức trước khi lao vào cuộc chiến.

Ngày 17-1-1972, ông nhận lệnh xuất kích. Hai chiếc MiG-21 cất cánh, lao vào giữa đội hình máy bay đối phương “nhả” lần lượt tám quả tên lửa nhưng không trúng cái nào. Ông Mỹ kể: “Bắn trượt, mặt đất “trách” vì dù sao tớ cũng là phi công có thành tích học tập giỏi. Vậy mà bắn hết tên lửa nhưng vẫn không diệt được mục tiêu. Tớ bị “mặt đất” cho rằng đã mắc lỗi chủ quan và một vài “tội” khác”.

Vẫn căng thẳng sau cuộc họp rút kinh nghiệm. Ngày 19-1-1972, ông lại “lên ban”, nhận lệnh xuất kích. Trong cuộc chạm trán này, ông đã đuổi F-4 từ Hòa Bình đến tận Thanh Hóa và bắn 2 tên lửa trong cự ly gần rồi không kịp thoát ly, khiến máy bay lao vào vùng cháy.

Thiếu ôxy, động cơ MiG-21 ngừng hoạt động. Máy bay mất độ cao, chỉ bay theo quán tính. Lấy lại bình tĩnh, ở độ cao 3.500m ông đã khởi động thành công và hạ cánh an toàn xuống sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) khi nhiên liệu sắp cạn. “Nếu thêm một phút, sẽ không còn nhiên liệu để hoạt động”. Câu “mắng yêu” của đội kỹ thuật không làm giảm nỗi vui mừng “cháy rồi, rơi như tàu lá” của người phi công đầu tiên bắn rơi F-4 của không quân Mỹ trong năm 1972.

Đến ngày 16-4-1972, ông Mỹ và Khương (bay số Hai) nhận lệnh xuất kích đánh tốp “máy bay ném bom”. Vừa lên, không ngờ hai chiếc MiG-21 đã rơi vào bẫy chiến thuật của tốp máy bay tiêm kích gồm 24 chiếc F-4 bay theo đội hình máy bay ném bom để nhử MiG.

Không cân sức, hai MiG-21 bị 24 chiếc F-4 bao vây. “Đang ở độ cao 4.000- 5.000 m, tớ thấy máy bay của mình rùng lên, không điều khiển được, phải nhảy dù”, ông kể tiếp: “Tớ bị gió tây nam đẩy về phía biên giới Việt-Lào. Khu đấy là rừng, “cơ quan trung ương” đã “lệnh” cho hai cánh tay điều khiển dù để thoát ra vậy mà vẫn không làm gì được”. Máy bay của ông trúng tên lửa sau vài lần bị bắn trượt.

Về hậu phương sau chuyến điều trị dài ngày. Những nỗ lực huấn luyện vẫn không đủ để giúp ông phục hồi sức mạnh của hai cánh tay. Trong những ngày ở “cứ”, ông vẫn thường đọc hai câu thơ tự chế: “Mẹ ơi con bảo câu này/Hòa bình con trả máy bay con về”. Tưởng chỉ đùa, không ngờ ông làm thật. Đến ngày hòa bình ông xin chuyển ngành.

“Đại sứ thiện chí và hữu nghị”

Năm 2008, một bất ngờ lớn đã đến với ông. Trong chuyến tìm tư liệu về người phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi F-4 năm 1972 (thời điểm Mỹ tung quân đánh mạnh vào miền Bắc nhằm chiếm thế có lợi trên bàn đàm phán); và cũng nhằm tìm gặp viên phi công Việt Nam do chính mình bắn rơi ngày 16-4-1972, Dan Cherry, Trung tướng, Chủ tịch Bảo tàng không quân ở Kentucky đã tìm gặp ông Mỹ- “nhân vật chính” của cả hai sự kiện.

Thống đốc bang Kentucky trao chứng nhận đại tá cho ông Nguyễn Hồng Mỹ (ảnh do nhân vật cung cấp)

“Lúc này tôi mới biết mình đã bị bắn rơi như thế nào. Bởi lúc xuất kích, tôi chỉ thấy hai tốp F-4, tốp đầu 24 chiếc, tốp thứ hai 12 chiếc. Dan bay ở tốp thứ ba, tôi không nhìn thấy. Dan nói rằng, biên đội của anh phải bắn đến quả tên lửa thứ 6 mới hạ được tôi. Ngày ấy chúng tôi là đối thủ, còn bây giờ, chúng tôi là bạn”- ông Mỹ kể

Tháng 4-2009, nhận lời mời của Dan Cherry, ông sang bang Kentucky (Mỹ) trong một chương trình rất đặc biệt. Dịp này, Thống đốc bang Kentucky đã quyết định vinh danh ông vào danh sách các đại tá bang Kentucky với tư cách là đại sứ thiện chí, hữu nghị.

Như chuyện vừa diễn ra hôm qua, ông kể: “Trong buổi trao chứng nhận tớ là đại tá danh dự của bang, Thống đốc bang Kentucky, ông Steven L. Beshear phát biểu: Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh họp mặt tại đây để đón tiếp ngài Nguyễn Hồng Mỹ, phi công anh hùng của Việt Nam. Nghe đến đó tớ giật mình, vội đính chính: “Tớ không phải là anh hùng, và cũng chưa được phong là anh hùng”.

Nhưng rồi ông ấy nói: "Tôi không nhầm!". "Việc ở Việt Nam ông có được phong anh hùng hay không chúng tôi không biết, nhưng với chúng tôi ông là anh hùng. Bởi phi công của chúng tôi sang Việt Nam là những người thiện chiến, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm hàng nghìn giờ bay. Trong lúc đó tại thời điểm bắn rơi máy bay của chúng tôi, ông chỉ mới bay khoảng 200 giờ. Và với việc một mình ông dám lao vào đội hình lớn của chúng tôi và bắn rơi máy bay, đúng- ông là anh hùng. Trong trận ngày 16-4-1972, phi công của chúng tôi đã phải bắn đến quả tên lửa thứ 6 mới hạ được ông”.

Việc trở thành đại tá danh dự của Kentucky với ông là niềm vui, cũng là niềm tự hào. Song điều trân trọng nhất của ông đến thời điểm này là “tớ đã có thêm những người bạn, trong đó có Anh Đào (tên Việt Nam của Dan Cherry)- những người trong chiến tranh từng gọi nhau là “kẻ thù”. Chiến tranh kết thúc lâu rồi, bây giờ chúng ta là bạn. Không chỉ tình bạn giữa tôi và Dan, mà còn là tình bạn giữa người dân Việt Nam và người dân Mỹ. Đó là thực tế”.

Thành tích "lớn nhất"

Trong những ngày cuối năm 2009, ông lại có thêm một niềm vui. Đó là việc Bob Pitch Ford phi công Mỹ từng giải cứu John Stiles- người bị ông bắn rơi ngày 19-1-1972 đã liên lạc mời ông dự ngày họp mặt dự kiến tổ chức vào năm 2010.

“Lần gặp trước, Jonh Stiel đã hỏi tớ đã bắn rơi anh ấy như thế nào?”, ông Mỹ cười ha hả, kể tiếp: “Chuyện đó bây giờ cũ rồi. Hình như máy bay của John Stile được báo có MiG-21 bám nên ông ta cơ động. Tớ đuổi theo và bay dưới độ cao của F-4, John Stiles không kịp trở tay”.

Dan Cherry, John Stiles và ông giờ đã thành những người bạn. Bởi vậy khi cuốn sách “Chúng tôi và MiG-17” (do Lưu Huy Chao kể, Thủy Hướng Dương ghi, NXB Công an Nhân dân ấn hành) có sự nhầm lẫn về mặt cứ liệu lịch sử khi từ trang 290 đến 295 của sách viết về việc ông Mỹ bắn rơi Dan Cherry, ông đã tỏ ra lo lắng: “Tôi đã kể đúng sự thật, nhưng không hiểu sao người viết lại để xảy ra nhầm lẫn. Bạn đọc sẽ hiểu sai lịch sử và Dan sẽ không vui khi biết điều này”, rồi trăn trở: “Đáng ra trước khi in, họ nên cho tôi đọc lại… Trước ngày quyển sách được giới thiệu, tôi đã điện báo cho họ (nhóm tác giả) nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản ứng gì cả”.

Qua báo Nhân Dân điện tử, “Chúng tôi và MiG-17” đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc, nhờ vậy đã kịp phản hồi để lịch sử được tôn trọng. Và nhờ phát hiện của các bạn, tôi đã có “duyên” gặp ông Nguyễn Hồng Mỹ sau “sự kiện” nhầm lẫn được cho là hy hữu.

Ông Mỹ nói rằng, “chuyện bắn rơi máy bay với tớ và những người bên kia chiến tuyến bây giờ không còn quan trọng. Thành tích tớ tự hào nhất là suốt 25 năm qua, trong cảnh “chia tay hoàng hôn”, một mình tớ đã nuôi dạy hai người con học hết đại học và dựng vợ gả chồng cho chúng. Tớ đã thành ông ngoại, ông nội cho dù có lúc cả gia đình lâm vào cảnh khốn khó, thi thoảng mới mua được 2-3 lạng thịt ba rọi rồi về gỡ phần nạc nuôi con… Bởi thế, với tớ thành tích này còn lớn hơn cả bắn rơi máy bay”.

“Tuy nhiên, sự thật về cuộc chạm trán trên không ngày 16-4-1972 như thế nào, nhóm tác giả của “Chúng tôi & MiG-17” cần phải lên tiếng đính chính công khai, đồng thời có thư đến các nhân vật được đề cập trong bài viết để tránh những hiểu nhầm về lịch sử không đáng có”- ông Mỹ nói.

Trao đổi về “sự cố” trên, Thủy Hướng Dương, người chấp bút cho “Chúng tôi và MiG - 17” đã thừa nhận “có sự nhầm lẫn” và nói “chúng tôi sẽ chỉnh lý khi tái bản”.

Theo DƯƠNG QUANG TIẾN (NDĐT)

