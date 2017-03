Đại thắng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đặt ra những nhiệm vụ to lớn, nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Qua cuộc hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa này, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. (Trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

gửi hội thảo) Bộ đội Trường Sơn đã vượt lên bom đạn của kẻ thù, xây dựng một mạng lưới giao thông kỳ vĩ trên Trường Sơn với năm trục dọc và 21 trục ngang bao gồm nhiều loại đường: đường hở, đường kín, đường nửa kín nửa hở… cùng 600 km vận tải đường sông, xây dựng nên một hệ thống kho tàng chiến lược rộng lớn, kín đáo và vững chắc. Bộ đội công binh Trường Sơn đã chiến đấu vì sự sống còn của con đường. Máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc. Tất cả lực lượng của Trường Sơn vào trận với ý chí vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho chiến trường đánh to thắng lớn. Thiếu tướng VÕ SỞ, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn -

đường Hồ Chí Minh Việt Nam Việc Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân chủng hải quân và Quân khu 5 nắm bắt, tận dụng thời cơ để tổ chức lực lượng tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã cho thấy sự sáng suốt và một tầm nhìn chiến lược. Nhờ chớp được thời cơ có lợi, tiến công giải phóng được Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn chúng ta mới có bàn đạp để từng bước mở rộng phạm vi đóng giữ ra các đảo, bãi cạn khác như ngày nay, củng cố thế đứng vững chắc của ta trên toàn bộ quần đảo vốn được xác định là lá chắn phòng thủ từ xa phía sườn đông của Tổ quốc. Đô đốc NGUYỄN VĂN HIẾN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân