Đại tướng: Công an có hai, quân đội có ba?

Đó là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3-2014 vừa được Chính phủ ban hành.

Theo nghị quyết đối với dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quân đội nhân dân, Chính phủ cho rằng về cơ bản hai dự luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về việc phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với một số trường hợp phù hợp với tính đặc thù của công an nhân dân và quân đội nhân dân, Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định liên quan của hai dự thảo luật, bảo đảm sự tương quan, cân đối giữa hai lực lượng.

Chính phủ cũng giao bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ trình QH về hai dự án luật này.

Như đã đưa tin, trong phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật ngày 20-3, hai bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã báo cáo chi tiết việc sửa đổi hai luật liên quan trực tiếp tới việc phong hàm sĩ quan.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất ngoài bộ trưởng như hiện nay, quân hàm đại tướng có thể được phong cho một thứ trưởng là phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, Bộ Công an có thể có hai đại tướng, so với Bộ Quốc phòng có ba đại tướng ở các chức danh bộ trưởng, tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự thảo cũng luật hóa thực tiễn bằng giải pháp cho phép cấp phó ở các tổng cục có thể giữ hàm trung tướng, ngang bằng cấp trưởng. Lập luận đưa ra là cấp phó phụ trách công tác đảng thì cũng giống chức danh chính ủy bên quân đội, người phụ trách công tác đảng có thể ngang cấp hàm với người đứng đầu công tác chính quyền.

Trong khi đó, báo cáo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày lại có xu hướng thu hẹp diện chức vụ được giữ hàm tướng. Theo đó, các chức vụ như tổng giám đốc tổng công ty loại I, tham mưu trưởng quân khu, quân chủng, tổng cục và tương đương sẽ không còn hàm cao nhất là thiếu tướng như hiện nay. “Trong thời bình, các đơn vị này không cần giữ tham mưu trưởng như một chức danh độc lập mà để cấp phó kiêm nhiệm” - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giải thích. Theo dự thảo luật sửa đổi, số lượng chức vụ giữ hàm cấp tướng trong quân đội có thể sẽ giảm 3,1% so với quy định hiện hành.

Theo dự kiến, hai dự án luật trên được trình QH cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ 7 (dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 5 tới).

TTH