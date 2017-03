Đảm bảo an ninh quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp; các thế lực thù định lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để làm mất ổn định chính trị. Tội phạm hình sự đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm quốc tế có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân và các trường công an cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo cũng như hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các vấn đề, tình huống chiến lược về an ninh quốc gia.

HUY HÀ