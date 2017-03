Đảm bảo an toàn hàng hải ở biển Đông

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak đã tiến hành hội đàm. Hai bên khẳng định sẽ đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí trên cơ sở quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hiện nay, hai nước có nhiều cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, lao động, GD&ĐT, văn hóa, thể thao và du lịch... Về vấn đề biển Đông, hai bên nhấn mạnh cần đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông. Hai bên cho rằng các bên liên quan cần tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và hướng tới xây dựng Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông.

Sáng 28-9, sau lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức tại Phủ Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong năm lĩnh vực ưu tiên là thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần…

AX - HOÀNG VÂN