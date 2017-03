Dân chưa thật tin vào quyết tâm, hiệu quả chống tham nhũng

Đó là nhận định của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong báo cáo thẩm tra về công tác PCTN 2010 của Chính phủ. Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng “cán bộ, công chức còn chưa thật tin tưởng vào quyết tâm, hiệu quả của một số biện pháp PCTN”.

Cơ quan thẩm tra ghi nhận dư luận xã hội và cử tri rằng: người dân khi cần giải quyết công việc thì vì lợi ích của mình sẵn sàng hối lộ để được việc; còn cán bộ công quyền thì coi việc nhận tiền là “đương nhiên, bình thường, nhận rồi hóa quen, không có thấy thiếu…”.

Việc phát hiện sớm, ngăn chặn vi phạm pháp luật và tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán còn nhiều hạn chế mà điển hình là vụ Vinashin. Việc điều tra, phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng những năm gần đây liên tục giảm về số vụ, số đối tượng. Nhiều đối tượng cấu thành tội tham nhũng nhưng vin vào lý do nhân thân tốt, đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả mà được đình chỉ điều tra. Mới đây nhất là vụ Võ Nhật Duy, tổng giám đốc Công ty Cao su Sơn La, bị bắt quả tang nhận hối lộ 300 triệu đồng nhưng chỉ bị tạm giữ ba ngày rồi thả với lý do có bảo lãnh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su. Về sau, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm giải thích là cơ quan điều tra “có niềm tin nội tâm là có tội nhận hối lộ” nhưng bắt non quá, chứng cứ chưa đủ (?).

Năm qua, số đối tượng bị tuyên phạm tội tham nhũng chỉ 479 người. Nhưng cứ 10 trường hợp thì ba được án treo, hai có hình phạt dưới ba năm tù và một chỉ bị cảnh cáo, cải tạo không giam giữ… Trong khi đó, hầu hết đối tượng tham nhũng bị xử lý chỉ là cán bộ cấp xã, phường, quận, huyện; cấp tỉnh chỉ chiếm 13%, còn trung ương 0,3%. Trong khi giá trị tham nhũng của cấp thấp nhỏ, còn các vụ liên quan đến trung ương lại rất lớn. “Kết quả ấy khiến dư luận cho rằng PCTN đang thiếu quyết liệt, nể nang, nương nhẹ” - Ủy ban Tư pháp chỉ rõ.

NGHĨA NHÂN