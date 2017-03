Dân ít hài lòng là... đúng!

Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đã thẳng thắn như trên qua trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM sáng qua (26-11).

. Thưa ông, ông nghĩ sao về kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người dân TP trong lĩnh vực cấp giấy chủ quyền nhà đất vừa được công bố?

+ Tôi chưa nghe thông tin chính thức mà chỉ nghe lãnh đạo đi họp ở TP về thông báo và yêu cầu giải trình. Tuy nhiên, theo hộp thư góp ý tại văn phòng nộp, nhận hồ sơ của các quận, huyện mà các nơi này cho biết trong những cuộc họp thì chỉ số hài lòng của người dân khá cao so với kết quả trên như quận 1, quận 3.

. Vậy theo ông, kết quả này có chính xác không?

+ Theo tôi, việc người dân không hài lòng về công tác cấp giấy thì chắc chắn là phải có. Thứ nhất vì kết quả giải quyết việc cấp giấy tại một số nơi còn chậm. Thứ hai, với những người đã, đang đi làm hồ sơ cũng xảy ra việc không hài lòng. Có thể họ bị phiền hà đi lại mất thời gian, hoặc cũng có thể là những người không được giải quyết cấp giấy nên họ không hài lòng. Nhu cầu cấp chủ quyền thì ai cũng có nhưng không phải trường hợp nào cũng được cấp. Chẳng hạn như nhà xây dựng không phép sau 1-7-2004 hoặc thuộc dự án phân lô hộ lẻ chưa hoàn chỉnh hạ tầng... Cũng có thể cơ quan cấp giấy giải thích chưa cặn kẽ, chu đáo hoặc có giải thích nhưng người dân vẫn thấy không vừa ý và khiếu nại.

. Qua báo cáo của Sở thì quận Bình Thạnh trễ hẹn hơn 85% hồ sơ, trong khi đó quận này hứa hẹn giữa năm 2008 sẽ chấm dứt tình trạng trên. Sở đánh giá các trường hợp này như thế nào?

+ Năm nay, Sở Xây dựng lập đoàn thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận tại quận 1, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh đều có báo cáo TP. Bộ Xây dựng cũng đang lập đoàn kiểm tra về cấp giấy chứng nhận tại sáu quận, huyện. Trong đó, Tân Phú vẫn là nơi thực hiện tốt nhất. Gò Vấp, Thủ Đức có những chuyển biến tốt, bắt đầu đi vào nề nếp. Còn có những quận chậm trễ như quận 8, Bình Thạnh... Quận Bình Thạnh cũng thừa nhận thiếu sót này và hứa sẽ khắc phục. Quận Bình Thạnh là quận rất ít hỏi Sở về những vướng mắc trong hồ sơ so với quận 1, quận 3, quận 5... Do đó, tôi nghĩ nguyên nhân chậm trễ không phải là do vướng pháp lý hay thủ tục mà vì lượng hồ sơ quá nhiều mà số người giải quyết thì có hạn...

. Xin cảm ơn ông.