Dân tin thì mọi việc sẽ thành

Thiếu tướng NGUYỄN PHI HÙNG, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an: Phải sâu sát với dân Nhiệm vụ của công an là bảo vệ Tổ quốc và sự bình yên của người dân. Ngày nào Tổ quốc và nhân dân chưa yên lực lượng công an còn gánh trách nhiệm. Thời gian qua, lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm và cùng với sự giúp đỡ người dân đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tội phạm còn nhiều và từng nơi, từng lúc gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc và bất an trong nhân dân. Bác Hồ từng dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu vẫn xong”. Vì vậy, mỗi chiến sĩ làm công tác phòng, chống tội phạm phải nâng cao trách nhiệm, sát cánh với dân hơn nữa, thường xuyên rèn đức luyện tài, trau dồi nghiệp vụ, bản lĩnh, mưu trí để trấn áp tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức. Khi dân tin, dân yêu thì không có việc gì không hoàn thành. Đại tá ĐINH XUÂN NGỌ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấm cán bộ kinh doanh vận tải Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực thường xuyên va chạm với người dân như hộ khẩu, CMND, xuất nhập cảnh, PCCC… Trước đây, hình thức góp ý trực tiếp tại hội nghị khiến người dân còn e ngại thì nay chúng tôi đã đổi mới thông qua các hình thức tiếp nhận góp ý qua thư điện tử, đường bưu điện. Phiếu thăm dò gửi tới cho người dân, doanh nghiệp vận tải, kinh doanh… mà không phải công bố tên tuổi thật và được mọi người hưởng ứng, đóng góp nhiều ý kiến. Công an tỉnh thường xuyên luân chuyển cán bộ để đề phòng nguy cơ xảy ra việc bảo kê, quen biết cả nể khi cán bộ ở một địa bàn quá lâu. Những cán bộ có dư luận xấu mà chưa có chứng cứ cũng sẽ luân chuyển, sau đó nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý. Chúng tôi nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an và người nhà, nhất là trong lĩnh vực CSGT có xe vận tải hoặc hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Quy định này ngăn chặn việc “lộng hành” của cán bộ, đề phòng cán bộ xử lý nương tay cho xe nhà mình để xử phạt người khác. Công an tỉnh không bao che, dung túng cho các cá nhân sai phạm. Khi phát hiện cán bộ vi phạm, tùy theo mức độ sẽ điều chuyển sang lĩnh vực khác, địa bàn khác hoặc là xử lý kỷ luật. Đại tá HOÀNG VĂN HUỆ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước: Tăng cường kiểm tra các đơn vị dễ phát sinh tiêu cực Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước không ngừng nâng cao sức chiến đấu trong toàn lực lượng. Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an. Đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị… Đặc biệt, công an tỉnh sẽ kiểm tra, thanh tra, giám sát những đơn vị dễ phát sinh những biểu hiện tiêu cực để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm. TR.D-TRÙNG KHÁNH-NG.ĐỨC ghi