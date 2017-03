Dân “tự xử”, tội phạm lộng hành

Nhiều loại tội phạm giảm Năm 2013, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, nhiều loại tội phạm giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, chống trả quyết liệt. Tội phạm giết người giảm 0,55%; chống người thi hành công vụ giảm 6,54%; đánh bạc giảm 16,6%; cướp tài sản giảm 15,3%... Tuy nhiên, hoạt động của các băng nhóm tội phạm có xu hướng phức tạp trở lại, chủ yếu ở dạng bảo kê, siết nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản (tăng 20,9%), tổ chức cho vay nặng lãi, cá độ, xu hướng sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp dạng đá tăng nhanh... Tội phạm tham nhũng nhất là tham ô, môi giới, nhận hối lộ phát hiện ở nhiều lĩnh vực, chủ yếu trong các lĩnh vực hành chính công, đầu tư công, quản lý tài sản công, xây dựng cơ bản, gây bức xúc dư luận ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với một số cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Bộ Công an LÊ QUÝ VƯƠNG Án quá hạn giảm gần 50% Toàn ngành TAND đã giải quyết được 270.100/356.650 vụ án thụ lý (đạt 76%), dự kiến cuối tháng 9-2013 sẽ giải quyết đạt trên 85% án thuộc thẩm quyền. So với 2012, số án thụ lý tăng 31.218 vụ; án đã giải quyết tăng 24.301 vụ; án quá hạn do lỗi của chủ quan của tòa án đã giảm gần 50%. Chất lượng xét xử được đảm bảo, tỉ lệ án bị hủy, sửa giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Việc xét xử án hình sự về cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Tỉ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự đạt 53%. Phó Chánh án TAND Tối cao NGUYỄN SƠN