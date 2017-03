Đăng ảnh không nhất thiết phải xin phép

Viện dẫn nguồn tin như thế nào là hợp pháp? Sử dụng hình ảnh có nhất thiết xin phép người trong ảnh ở mọi trường hợp? Thế nào là ngăn cản nhà báo tác nghiệp?... Ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Báo chí xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, đã trao đổi để làm rõ hơn một số quy định mới trong Nghị định 02/2011/NĐ-CP (thay thế cho phần tương ứng trong Nghị định 56/2006/NĐ-CP).

Ông Toàn () nói: Báo chí xuất bản là một lĩnh vực đặc thù, nó rất khó định lượng nên người có chức trách phải bản lĩnh và công minh khi xử lý vi phạm. Nếu cứng nhắc thì bất kỳ cơ quan báo chí nào cũng có thể bị gọi lên…

Báo chí được giữ bí mật để bảo vệ nguồn tin

. Nghị định 02/2011 có một điều khoản quy định: cơ quan báo chí không viện dẫn nguồn tin khi đăng, phát cũng bị coi là vi phạm và bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-3 triệu đồng. Quy định này có mâu thuẫn với Luật Báo chí là cho phép phóng viên, cơ quan báo chí được giữ bí mật để bảo vệ nguồn tin không, thưa ông?

+ Không có gì mâu thuẫn cả. Việc giấu nguồn tin hoặc theo nguồn tin riêng trên báo vẫn đúng quy định của pháp luật và người đưa tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc dẫn nguồn tin đó. Quy định này chỉ đơn giản là yêu cầu báo chí dẫn nguồn khi đăng, phát mà thôi.

. Quy định xử phạt báo chí trong việc rút tít không đúng với nội dung thông tin được định lượng như thế nào? Trong một sự kiện có rất nhiều thông tin (ví dụ như họp Quốc hội), báo chí chỉ chọn một nội dung để rút tít, liệu có vi phạm?

+ Trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã xử phạt rất nhiều cơ quan báo chí về chuyện này. Rất khó đánh giá về định lượng nhưng cơ quan có thẩm quyền xử lý cũng không cứng nhắc khi một sự kiện có nhiều vấn đề và các báo giật tít đúng với tôn chỉ mục đích của báo mình. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước phải công minh, khách quan trong việc đánh giá để có những quyết định hợp lý. Thực tế có báo chỉ đưa trích thôi nhưng lại làm sai lệch toàn bộ vấn đề và đã bị xử lý.

Các nhà báo đang tác nghiệp tại hội thảo “Đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP” vào tháng 11-2010. Ảnh: THỤY CHÂU

Ảnh minh họa khách quan, không xử lý

. Thưa ông, Nghị định 02 quy định việc đăng ảnh không được sự đồng ý của người khác (trừ trường hợp bị khởi tố hình sự) thì sẽ bị xử phạt. Thục tế là các báo thường xuyên sử dụng ảnh minh họa, vậy có phải xin phép người trong ảnh không? Nếu họ khiếu nại, báo đăng hình ảnh đó có bị phạt không, thưa ông?

+ Hiện báo chí sử dụng ảnh minh họa rất phổ biến và vẫn đang được chấp nhận. Về nguyên tắc, ảnh minh họa trong đó có hình ảnh của một người cụ thể, chụp trực diện, là tiêu điểm, bố cục chính của ảnh vẫn phải xin phép, nếu không người bị đăng báo phát hiện và có khiếu nại thì cơ quan báo chí vẫn có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, đó là theo quy định, còn khi ảnh minh họa hoàn toàn khách quan, không gây ảnh hưởng đến người được chụp thì cơ quan chức năng sẽ không xử lý trường hợp như vậy.

Bản thân báo chí xuất bản là một lĩnh vực đặc thù, rất khó định lượng nên rất cần người có chức trách phải bản lĩnh và công minh trong việc xử lý. Nếu cứng nhắc thì cơ quan nào cũng có thể bị gọi lên. Hình ảnh minh họa hiện nay rất phổ biến nên quy định này nhằm bảo vệ người trong ảnh, tránh việc sử dụng hình ảnh có mục đích, dụng ý làm ảnh hưởng xấu đến người trong ảnh.

Nhà báo nên sử dụng nhiều “kênh” để tự bảo vệ

. Việc các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin cố tình kéo dài, đưa đẩy để làm mất tính thời sự của báo chí có bị xử lý? Hiểu thế nào về việc cản trở hoạt động báo chí, thưa ông?

+ Trường hợp kéo dài thời gian trả lời mà không có lý do chính đáng cũng có thể bị xử phạt về hai hành vi vừa là cản trở, vừa không cung cấp thông tin. Ngoài ra, điều luật này có thể hiểu rộng ra rằng cản trở người muốn và có chức năng cung cấp thông tin cho báo chí cũng là cản trở hoạt động báo chí. Khi sự việc xảy ra, cơ quan báo chí phải kịp thời thông báo cho Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để cơ quan này tiến hành xem xét xử lý. Thường các nhà báo bị hành hung thấy nhẹ thì bỏ qua, còn nặng thì đưa qua công an mà quên mất một kênh xử lý khác là theo chuyên ngành.

. Có ý kiến cho rằng việc ban hành Nghị định 02 nhằm “siết lại” hoạt động của các cơ quan báo chí vì mức xử phạt nặng hơn trước. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

+ Ý kiến đó chưa chính xác vì theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt chung của tất cả ngành đều được nâng lên. Riêng lĩnh vực báo chí, mức cao nhất chỉ nâng cao hơn 10 triệu đồng so với trước đây. Tuy nhiên, nhiều hành vi quy định trong nghị định lại nhẹ hơn so với Nghị định 56 như: áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với nhiều hành vi (Nghị định 56 không áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo); một số hành vi được loại bỏ ra khỏi hình thức xử lý phạt tiền. Các quy định để bảo vệ nhà báo tăng lên nhiều so với nghị định cũ. Thẩm quyền xử phạt cũng được quy định rõ hơn…

. Xin cảm ơn ông.

Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí Cơ quan báo chí, tác giả bài báo phải viện dẫn nguồn tin được sử dụng để đăng, phát trên báo chí. Khi viện dẫn nguồn tin, phải thể hiện rõ nguồn tin do cá nhân, cơ quan, tổ chức nào cung cấp hoặc thể hiện rõ là theo nguồn tin riêng của phóng viên, nguồn tin riêng của cơ quan báo chí và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ và tính xác thực của nguồn tin. (Theo Điều 2 Quyết định 52/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành

quy chế xác định nguồn tin trên báo chí)

