Đảng bộ Quân sự TP.HCM không để bị động, bất ngờ

Đảng bộ Quân sự TP.HCM phải nắm sát, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời tham mưu và tham gia xử lý đúng đắn, hiệu quả, thắng lợi trong mọi tình huống bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không để bị động bất ngờ. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP, yêu cầu như thế đối với Đảng bộ Quân sự TP tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Quân sự TP phải tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ ba từ phải qua) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: TÁ LÂM

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Hải cũng đề nghị Đảng bộ Quân sự TP phải nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật trong sạch và vững mạnh;… Xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 người. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.

Cùng ngày, Đảng bộ Công an TP.HCM cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Thiếu tướng Lê Đông Phong được bầu làm bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng Lê Đông Phong hiện là đại biểu Quốc hội, thành ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong sinh năm 1960, quê Long An. Ông gia nhập lực lượng Công an nhân dân năm 1978. Ông đã tốt nghiệp thạc sĩ luật - chuyên ngành luật học, ĐH An ninh, ĐH Kinh tế, cử nhân Anh văn, cao cấp lý luận chính trị.

Hôm nay (4-8), Đại hội Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ khai mạc với phiên họp trù bị. Đại hội diễn ra trong ba ngày từ ngày 4 đến 6-8.