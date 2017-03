Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 146 năm ngày ông hy sinh (1868-2014) đã thu hút hàng vạn đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tham dự.

Ngay sau lễ dâng hương, người dân đã tham gia lễ rước sắc thần, dâng hoa vào chánh điện đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đây là lễ hội được chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những công lao của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hằng năm lễ hội truyền thống này thu hút hơn một triệu lượt khách thập phương.





Quang cảnh trong lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: K.GIANG

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh trưởng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi quân Pháp nổ súng vào các tỉnh duyên hải miền Trung, ông cùng gia đình vào phủ Tân An (tỉnh Long An ngày nay). Ông được nhiều người biết đến với chiến công đốt cháy tàu L’Espérance của Pháp năm 1861 trên vàm Nhật Tảo (Long An) và trận đánh vào đồn Rạch Giá (Kiên Giang) năm 1868. Ông sau đó bị bắt và bị quân Pháp hành hình vào ngày 27-10-1868 tại chợ nhà lồng Rạch Giá. Trước khi hy sinh, Nguyễn Trung Trực có câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

