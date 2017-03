Đánh án buôn lậu: Lộ kế hoạch ngay từ đầu

Vấn đề đánh án buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá, được lãnh đạo Công an TP.HCM soi rọi tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013… ngày 17-4 tại TP.HCM.

Mua chuộc, vô hiệu hóa công an

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nói tại hội nghị trước tết Nguyên đán, Công an TP.HCM đã đặt vấn đề phối hợp ngăn chặn buôn bán, vận chuyển hàng lậu từ biên giới Tây Nam vào TP.HCM, trong đó lớn nhất là buôn lậu thuốc lá. “Tuy nhiên, gần như chúng ta không đạt kết quả gì. Kết quả trên đã khiến dư luận trong cán bộ hưu trí và nội bộ Công an TP rất bức xúc. Các kế hoạch đánh án được đưa ra nhưng đến lúc triển khai thì bị lộ. Vì vậy, dư luận đặt câu hỏi phải chăng hiện nay tội phạm buôn lậu (cũng giống như tội phạm cờ bạc, ma túy) đã tìm cách mua chuộc và làm vô hiệu hóa lực lượng chức năng. Nhiều người dân ở gần các điểm tập kết thuốc hay tuyến vận chuyển thuốc lá lậu hỏi rằng có phải công an, CSGT “bó tay” nên mới phải huy động thêm cảnh sát cơ động để ngăn chặn vận chuyển thuốc lá. Trong khi các đối tượng vận chuyển chỉ là người làm thuê ở khâu cuối cùng, còn các “đầu nậu” ở tuyến biên giới thì chúng ta không xử lý được”.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, trao bằng khen cho 14 tập thể và 27 cá nhân đạt thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn tại hội nghị ngày 17-4. Ảnh: ÁI NHÂN

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói ở một số tuyến, địa bàn người dân có thể nói đích danh ông trùm nào đang quản lý mặt hàng gì nhưng công an thì không xử lý được. Từ đó, tướng Minh đề nghị Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46 - Bộ Công an) vào cuộc để chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM và các tỉnh lân cận đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này.

Cạnh đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đề xuất UBND TP kiến nghị siết lại việc kinh doanh thuốc tân dược chứa tiền chất ma túy được bán tràn lan, không kiểm soát nổi khiến nhiều đối tượng lợi dụng để sản xuất tiền chất ma túy.

Phạm pháp hình sự tăng 54%

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, hoạt động tội phạm xâm hại tài sản nơi công cộng trong quý I-2013 có giảm so với liền kề. Nhưng so với cùng kỳ quý I-2012 thì phạm pháp hình sự năm nay tăng hơn 54%. “Trong đó tăng đáng kể nhất là các vụ trộm nhiều xe máy, tiền, vàng nữ trang trị giá rất lớn. Kế đó là án xâm hại đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, các án xâm hại tình dục có tỉ lệ gia tăng rất cao. Tỉ lệ điều tra khám phá không đạt, thấp hơn năm 2012, thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước” - tướng Minh nói.

Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân cần nhìn nhận rõ là trong cao điểm tấn công và trong kế hoạch chuyên đề phòng, chống xâm hại tài sản nơi công cộng, TP.HCM đã không khống chế được khâu tiêu thụ tài sản. Tài sản do phạm tội mà có dễ dàng được tiêu thụ ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng của Bộ Công an và các tỉnh đồng loạt “đánh mạnh” vào các cơ sở tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có để cắt nguồn cung kéo giảm tội phạm.

“Trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp tăng, đại bộ phận người lao động tại TP là người nhập cư không có công ăn việc làm ổn định trở thành tội phạm có tính chất cơ hội, các vụ trộm cắp, xâm hại tài sản xảy ra rất nhiều. Chúng tôi cũng không thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra hành chính không đạt yêu cầu đề ra” - Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định.

Chuyển hóa địa bàn đạt hiệu quả tốt Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết Công an TP.HCM đã xác định năm phường/xã phức tạp về an ninh trật tự để thí điểm tập trung “chuyển hóa”. Đó là phường 2 - Tân Bình; phường 25 - Bình Thạnh; phường Linh Trung - Thủ Đức; phường Bình Hưng Hòa A - Bình Tân và xã Vĩnh Lộc A - Bình Chánh. “Nhìn chung trong đợt cao điểm và cả năm thì phạm pháp hình sự ở năm phường/xã trọng điểm đều kéo giảm, tỉ lệ khám phá án đạt từ 73% đến 92%, cao hơn mức bình quân 62% của TP và cao hơn nhiều so với năm trước ở các địa bàn này” - ông Minh nói. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tướng Minh cũng chỉ ra việc thực hiện “chuyển hóa địa bàn” ở năm phường/xã còn mang tính hình thức, phối hợp giữa các lực lượng chưa đồng bộ, một số công tác triển khai còn hình thức.

ÁI NHÂN