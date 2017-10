Đánh giá cán bộ: 'Không chiếu cố, không tội nghiệp'

Chiều 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và viên chức (CBCC&VC).



Lãnh đạo sở đọc tham luận tại hội nghị chiều 4-10. Ảnh:NN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đánh giá sau gần ba năm triển khai các quy định liên quan nhưng TP làm chưa được nhiều, kết quả còn rất khiêm tốn, khâu quán triệt làm tốt nhưng sau quán triệt chuyển biến chưa thấy. Cụ thể theo ông Thống, số biên chế giảm so với mục tiêu chung đến năm 2021 chưa đạt, bốn năm nữa phải làm rất nhiều.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tiếp tục rà soát lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở rà soát đó cái nào cần thì để cái nào không cần thì cắt. Số còn lại sau khi cắt giảm thì phải chuyển mạnh sang cơ chế tự chủ toàn diện. Điều này dẫn tới hai mục tiêu là giảm được biên chế và tinh gọn tổ chức bộ máy, chống cồng kềnh, chồng chéo.

Bên cạnh đó, xây dựng đề án sát nhập, giải thể, tổ chức lại đối với các đơn vị sự nghiệp. Cụ thể, đối với quận – huyện như trung tâm khuyến nông, trạm thủy lợi, trung tâm văn hóa, ban quản lý chợ, đài truyền thanh, kể cả mạng lưới trường lớp thuộc cấp quận quản lý cũng phải sắp xếp lại phù hợp quy mô, số lượng.

Theo Chủ tịch UBND TP, các cơ quan như Ban quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng của sở GTVT, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp, Trung tâm giám định chất lượng xây dựng của Sở Xây dựng, Nhà khách của Văn phòng UBND TP Cần Thơ, … nếu chuyển sang được doanh nghiệp cổ phần thì làm luôn.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chiều 4-10. Ảnh: NN

Về tinh giản biên chế, ông Thống cho rằng số đã giảm còn ít và cần làm thực hiện quyết liệt hơn. UBND TP cũng có một văn bản xác định rõ các cơ quan hành chính các cấp phải tinh giản cho đến năm 2021, trong đó cụ thể về lộ trình, từng cơ quan và từng năm phải hoàn thành tinh giản. Các đơn vị sự nghiệp, ngoài cổ phần hóa chuyển sang doanh nghiệp, số còn lại sắp xếp biên chế theo vị trí việc làm, còn cái chính là chuyển sang tự chủ hoàn toàn.

Cạnh đó,ông Thống yêu cầu rà soát lại đội ngũ cán bộ, căn cứ tiêu chuẩn mà không đủ chuẩn thì cũng tinh giản, số đến tuổi nghỉ hưu và xin nghỉ việc thì theo phương thức ra đi 2, xin vào 1.



Theo bảng này, hơn 98% CBCC của TP đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2016. Ảnh chụp tài liệu hội nghị.

Về đánh giá, phân loại CBCC&VC, ông Thống đánh giá nhìn tổng thể trên 98% lao động đạt loại tốt nhưng chất lượng thì "đi đâu cũng nghe rên!". Điều đó chứng tỏ việc bình chọn chưa sát, việc đánh giá có vấn đề.

“Ngay bản thân tôi cũng quản lý chưa tốt vấn đề này. Hôm rồi tôi cũng ký hàng loạt đánh giá cán bộ cấp TP quản lý, có những người hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng không biết cách nào họ hoàn thành, cũng không biết cách nào để truy xét, khó lắm… Các đồng chí than quy định khó nhưng cũng do ta một phần, do nể nang mà cứ lao động tiên tiến, mà lao động tiên tiến thì sao mà giảm… Từ đây trở đi, chuyện đó (đánh giá, phân loại CBCC&VC) phải được thực hiện một cách nghiêm túc, không chiếu cố, không gia giảm, không tội nghiệp, không quen thân, làm hết sức công minh… Làm cái này không chỉ để giảm biên chế mà còn xây dựng động lực hoàn thành nhiệm vụ” – ông Thống nói.