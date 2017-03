Danh sách ủng hộ chương trình “Vì học sinh trường sa thân yêu” (đợt 1)

Tổng số tiền ủng hộ trong đợt 1 (từ ngày 14/8 đến ngày 25/9/2012) là: 6.106.026.000 VND, 20.100 USD và 14.562 AUD

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓP SỐ TIỀN 1 Công ty CP Địa Ôc Kim Oanh 300.000.000 2 Chi Hội Thiện Nhân 100.000.000 3 Công ty AJNOMOTO Việt Nam 100.000.000 4 Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức 109.590.000 5 Hệ Thống Làng Nướng Nam Bộ 100.000.000 6 Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương 200.000.000 7 Công ty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam 100.000.000 8 Tổ xe ôm Parkson Hùng Vương 500.000 9 Công ty CP Địa Oc Sài Gòn - Gia Định 10.000.000 10 Chùa Linh Sơn Cổ Tự - TP. Vũng Tàu 10.000.000 11 Chùa Hộ Pháp - TP. Vũng Tàu 10.000.000 12 Công ty CP Thực Phẩm Bình Tây 200.200.000 13 Công ty TNHH Tư Vấn DP 50.000.000 14 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2.000.000.000 15 Tổng Công Ty XD Công Trình Giao Thông 5 - CIENCO 5 500.000.000 16 Công ty CP VNG 300.000.000 17 Công ty CP Đầu Tư Giáo Dục Toàn Cầu Quốc Văn 50.000.000 18 Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Bình Phú Đông 10.000.000 19 Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 10.000.000 20 Công ty TNHH MTV Kim Cương Xuân 10.000.000 21 Công ty TNHH TMDVSX Kim Hà 10.000.000 22 Trường Đại Học Luật TP.HCM 10.000.000 23 Công ty TNHH SX&TM Hồng Cơ 20.000.000 24 Công ty Kim Hoàng Phát 20.000.000 25 Đoàn Cơ Sở Trung Tâm An Ninh Hàng Không Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất 13.600.000 26 Công ty Bảo Hiểm AAA 100.000.000 27 Bà Lê Châu Thái Hiền - Công ty CP Tài Nguyên Quốc Tế Việt Mỹ 100.000.000 28 Ong Huỳnh Thanh Phong - Cơ Sở May Hưng Thịnh Q. Tân Phú 10.000.000 29 Ông Hà Văn Hiển - Quận 7 5.000.000 30 Tập đoàn Hoa Sen 100.000.000 31 Cty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức 50.000.000 32 Thương nhân chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức 85.815.000 33 Cty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức 6.000.000 34 Cty TNHH Xây Dựng Phong Đức 5.000.000 35 Cty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình 3.090.000 36 Cty CP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức 3.000.000 37 Cty Cổ Phần Thông Đức 2.000.000 38 Cty TNHH TM Dịch Vụ Song Đức 2.000.000 39 Cty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức 1.000.000 40 Công ty CP Đầu tư Phước Long 5.000.000 41 Công ty Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Bình Điền 10.000.000 42 Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Thủ Đức 11.000.000 43 Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Savico 3.000.000 44 Khách Vãng Lai của Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức 4.685.000 45 Ca sỹ Phạm Thanh Thảo 500.000 46 Ca sỹ Ưng Hoàng Phúc 500.000 47 Ông Mạc Như Mai – Đà Nẵng 1.000.000 48 Công ty CP Cơ Điện Lạnh REE 200.000.000 49 Bệnh Viện Quốc Tế Vũ Anh 100.000.000 50 Trung Tâm Đấu Giá Tài Sản TP.HCM 6.784.000 51 CBVC của Báo Pháp Luật TP.HCM 55.150.000 52 Các Luật Sư Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý 16.300.000 53 Nhà Văn Hóa Thanh Niên 3.850.000 54 Công ty TNHH Kiểm Toán Bắc Đẩu 10.020.000 55 Tổ tạp vụ Cao ốc Hoàng Việt 600.000 56 Gia đình Ông Bà Thái Văn Hòa, Vũ Thị Hường – Quận 5 5.000.000 57 Công ty TNHH Đại Phúc Gia An 1.000.000 58 VPĐD BREMA Marketing GMBH & Co. KG tại TP. HCM 5.000.000 59 UNICCS Co., Ltd 700.000 60 Tổ bảo vệ Cao ốc Hoàng Việt 300.000 61 VPĐD Elico Oil PTE LTD tại TP. HCM 1.000.000 62 Công ty CP Dich vụ Một thế giới 1.000.000 63 Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện và Du lịch Golf Việt 2.000.000 64 Công ty Cổ phần Vật Liệu NAMVISAI 5.000.000 65 Công ty CP Thẩm Định Giá Thương Tín 2.000.000 66 Ong Lê Tùng Dương, bà Lê Quỳnh Anh - Q.Tân Bình 2.000.000 67 Văn Phòng Luật Sư Trung Nguyên - TP.HCM 1.000.000 68 Ong Nguyễn Văn Tuấn - Q.Tân Bình 200.000 69 Ong Nguyễn Quang Thắng - Q.Phú Nhuận 2.000.000 70 Ong Phan Văn Cheo - Quận 6 2.000.000 71 Hội Công Chứng TP.HCM 10.000.000 72 Công ty CP Sản Xuất và Công Nghệ Bách Việt 2.000.000 73 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại An Việt 1.600.000 74 Bé Giang Thanh 100.000 75 CN Công ty Tư Vấn Đầu Tư và Chuyển Giao Công Nghệ 5.000.000 76 Bà Nguyễn Thị Vân Anh 1.000.000 77 Luật sư Phan Đăng Thanh 1.000.000 78 Tịnh Xá Ngọc Phương 20.000.000 79 Ông Huỳnh Mạnh - TP.HCM 1.000.000 80 Em Lê Quốc Việt - trường THCS Trần Đại Nghĩa 100.000 81 Em Vũ Hoàng Dũng – trường THCS Trần Đại Nghĩa 100.000 82 Em Lê Đoàn Bảo Ngọc - trường THPT Phú Nhuận 100.000 83 Bà Đoàn Phi Vân - Q.Tân Bình 500.000 84 Phòng Công Chứng Số 2 2.850.000 85 Các VP Thừa Phát Lại TPHCM 18.000.000 86 Ong Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa 50.000 87 Ong Nguyễn Phong Djinh - trường Trần Đại Nghĩa 1.000.000 88 Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật Và Trẻ Mồ Côi TP.HCM 3.000.000 89 Bà Trần Thị Thái và Con Trai 2.137.000 90 Ban Từ Thiện Xã Hội - Báo Giác Ngộ 20.000.000 91 Bà Văn Thị Thu Hà - Q.Tân Phú 500.000 92 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Kiên Long 15.000.000 93 Công ty TNHH MTV SX TM DV Châu Bảo Uyên 10.000.000 94 Ong Nguyễn Văn Lương - Doanh Nghiệp Bảo Trâm 1.000.000 95 Ông Trần Hữu Thông - CN Nhựa Đường Sài Gòn 1.000.000 96 Ong Dương Minh Ngọc – Quận 8 1.000.000 97 Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và CN TP.HCM 15.745.000 98 Ong Bà Đỗ Thanh Niên - Trần Hữu Mỹ 3.000.000 99 Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Thạnh 1.510.000 100 Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn 10.000.000 101 Ong Anh Tuấn, Bà Khánh Hà 500.000 102 Ong Trương Quốc Hùng 100.000 103 Bà Trần Kim Cúc 1.000.000 104 Ngân hàng NN và PTNT CN Phan Đình Phùng 10.000.000 105 Công ty TNHH Tân Minh Ngọc 3.000.000 106 Ong Trần Tấn Khanh 3.000.000 107 DNTN Đức Thông BH Đồng Nai 1.000.000 108 Ong Trần Thế Minh 500.000 109 BLL Truyền Thống Binh Chủng Pháo Binh Hải Phòng 5.850.000 110 Bà Trần Thanh Thủy 500.000 111 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Nam Sài Gòn 10.000.000 112 Trường THPT Nam Việt 10.000.000 113 Bà Nguyễn Thị Lê – H.Tân Biên, Tây Ninh 2.000.000 114 Bà Dương Thị Ngọc Loan – H.Hòa Thành, Tây Ninh 500.000 115 Bà Nguyễn Thị Hưởng – H.Hòa Thành, Tây Ninh 2.000.000 116 Bà Nguyễn Thị Thanh – H.Hòa Thành, Tây Ninh 1.000.000 117 Cơ sở chạm khắc đá Hoa Mai – Tây Ninh 2.000.000 118 Ban Kỳ lão Trí Huệ cung – Tây Ninh 7.000.000 119 Cải Trạng Lê Minh Khuyên- Hiệp Thiên đài Tòa thánh Tây Ninh 5.000.000 120 Cơ quan Phước Thiện - Cao đài Tòa thánh Tây Ninh 5.000.000 121 Ong Võ Thành Được – H.Hòa Thành, Tây Ninh 50.000.000 122 Công đoàn Cơ Quan Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 20.000.000 123 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 500.000.000 124 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 100.000.000 125 Ngân hàng TMCP Á Châu 50.000.000 126 Báo Tiền Phong 10.000.000 127 Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo 10.000.000 128 Anh viện áo cưới Thanh Nga – Hà Nội 20.000.000 129 Nhà xuất bản Kim Đồng 10.000.000 130 Báo Thiếu Niên Tiền Phong 10.000.000 131 Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch Dịch vụ Thanh Niên Việt Nam 10.000.000 132 Công ty CP Đầu tư & Phát triển TM Vạn Xuân 7.400.000 133 Nhà khách Trung ương Đoàn 5.000.000 134 Công ty Truyền thông Tầm nhìn Á Châu – Hà Nội 5.000.000 135 Báo Sinh viên Việt Nam 5.000.000 136 Bà Huỳnh Thu 20.000 USD 137 Đại sứ quán Việt Nam tại Úc 500 AUD 138 Bà Nguyễn Thị Xuân – cán bộ hưu trí quận 5 thăm con ở Brisbane, Úc 100 USD 139 Ong Đỗ Quý Tuân, bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (ở Brisbane, Queensland, Uc) 200 AUD 140 Gia đình anh chị Thanh-Thái Anh, Ngọc, Nga, Cúc (ở Brisbane, Queensland, Uc) 100 AUD 141 Gia đình Nguyễn Minh Vũ và Hoàng Tuấn Linh (ở Brisbane, Queensland, Uc) 100 AUD 142 Bé Đoàn Vi Anh, 9 tuổi, ủng hộ từ tiền tiết kiệm (ở Brisbane, Queensland, Uc) 200 AUD 143 Lưu học sinh trường Đại học Queensland (Uc) 1.612 AUD 144 Gia đình anh Nam – chị Hoa (ở Sydney – Uc) 100 AUD 145 Chi bộ lưu học sinh Queensland (Uc) 300 AUD 146 Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Uc) 300 AUD 147 Ong Đinh Quốc Dũng (ở Sydney – Uc) 100 AUD 148 Ong Lê Hữu Cảnh (ở Sydney – Uc) 200 AUD 149 Ong Thomas Nguyễn (ở Sydney – Uc) 300 AUD 150 Ong Lê Đắc Thuận (ở Sydney – Uc) 200 AUD 151 Ong Phạm An Ninh (ở Sydney – Uc) 50 AUD 152 Ong Nguyễn Văn Nghĩa (ở Sydney – Uc) 50 AUD 153 Ong Hồ Chí Vạn (ở Úc) 1000 AUD 154 Ong Nguyễn Thống Nhất (ở Úc) 2000 AUD 155 Ong Võ Hữu Tâm (ở Úc) 500 AUD 156 Ong Hồ Tân (ở Úc) 500 AUD 157 Ong, Bà Phan Bá Hưng (ở Úc) 1000 AUD 158 Ong Lý Chí Hào (ở Úc) 500 AUD 159 Ong Phan Văn Danh (ở Úc) 500 AUD 160 Bà Trần Kim Chi (ở Úc) 500 AUD 161 Ong, Bà Trần Việt Hùng (ở Úc) 1000 AUD 162 Ong Nguyễn Đông Phong (ở Úc) 500 AUD 163 Ong Nguyễn Hùng (ở Úc) 500 AUD 164 Ong Nguyễn Văn Duy (ở Úc) 500 AUD 165 Bà Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng) (ở Úc) 500 AUD 166 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ở Úc) 200 AUD 167 Bà Phan Thị Bích Thủy (ở Úc) 200 AUD 168 Ong Nguyễn Cảnh Xuân (ở Úc) 100 AUD 169 Bà Trần Thị Lan (ở Úc) 100 AUD 170 Ong/bà An, Kim, Khang (ở Úc) 150 AUD

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

VÌ HỌC SINH TRƯỜNG SA THÂN YÊU