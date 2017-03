Đánh thuế, tăng phí để bảo vệ môi trường

Nhằm tạo nguồn kinh phí để bảo vệ môi trường (BVMT) do bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản gây ra, Bộ Tài chính cho biết đang trình Chính phủ nâng mức thu phí BVMT gấp bốn lần đối với hoạt động khai thác quặng vàng. Cạnh đó, bộ này cũng đã trình Chính phủ các phương án thu thuế BVMT đối với một số mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm cao.

Nâng phí khai thác quặng vàng gấp bốn lần

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết theo Nghị định 63/2008, mức thu phí BVMT đối với khai thác quặng vàng hiện nay là 10.000 đồng/tấn quặng (xấp xỉ khoảng 20.000 đồng/m3 quặng). Một số địa phương có hoạt động khai thác quặng vàng diễn ra rầm rộ như Quảng Nam, Lào Cai… cho rằng mức thu phí như vậy là quá thấp trong khi khai thác quặng vàng có khả năng gây ô nhiễm và độc hại cao.

Theo tính toán của Vụ Chính sách thuế, với giá vàng hiện nay khoảng 35-36 triệu đồng/lượng (tương đương khoảng 900.000 đồng/g vàng) thì mức thu phí trên chỉ chiếm khoảng 1,5%-2% giá vàng thành phẩm, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ phí BVMT/giá bán của các loại khoáng sản khác như sắt là 7,5%; chì là 22,5%… Trong khi đó, hoạt động khai thác quặng vàng có khả năng gây ô nhiễm và độc hại cao hơn việc khai thác các loại quặng khoáng sản khác. Ở Việt Nam, hàm lượng vàng trong các mỏ, điểm quặng thường thấp, chủ yếu dưới 1 g/m3. Các điểm mỏ quặng vàng được khai thác chủ yếu theo hình thức thủ công nên gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, đặc biệt là môi trường các lòng sông, suối nơi diễn ra hoạt động khai thác.

Khai thác quặng vàng như thế này có khả năng gây ô nhiễm và độc hại cao hơn việc khai thác các loại quặng khoáng sản khác. Ảnh: CTV

Để giải quyết sự bất hợp lý nêu trên, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản vàng lên mức 40.000 đồng/tấn, gấp bốn lần so với mức hiện hành. Theo tính toán, mức thu phí này chiếm khoảng 8%-9% giá vàng thành phẩm hiện nay.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng cho biết doanh nghiệp khai thác khoáng sản phosphor vàng đang thu lợi rất lớn. Sắp tới, bộ này sẽ có hướng dẫn về việc áp dụng mức thuế xuất khẩu 15% đối với mặt hàng phosphor vàng, bởi việc khai thác tài nguyên này cũng gây ô nhiễm môi trường.

Đánh thuế sản phẩm gây ô nhiễm

Bộ Tài chính cũng cho biết đã trình Chính phủ biểu thuế BVMT (để thực hiện Luật Thuế BVMT có hiệu lực từ 1-1-2012). Mục đích của việc ban hành biểu thuế này là góp phần dần thay đổi nhận thức về BVMT của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm gây ô nhiễm. Mặt khác, biểu thuế sẽ thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thay thế (nếu có) hoặc sử dụng tiết kiệm các sản phẩm chịu thuế BVMT.

14.730 tỉ đồng/năm là tổng số thu dự kiến trong một năm nếu thực hiện thu thuế BVMT theo biểu thuế mà Bộ Tài chính đưa ra. Đây là nguồn thu đáng kể để đầu tư cải tạo môi trường.

Theo dự thảo biểu thuế, có tám nhóm hàng hóa như xăng dầu, than, túi nylon… thuộc diện chịu thuế BVMT từ ngày 1-1-2012. Riêng xăng dầu, mỡ nhờn đang chịu phí xăng dầu, khi Luật Thuế BVMT có hiệu lực sẽ không tiếp tục thu phí xăng dầu mà chuyển sang thu thuế BVMT. Xăng dầu, mỡ nhờn sẽ có mức thu bằng với mức phí hiện hành để không tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống xã hội. Cụ thể: Xăng, nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít; dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn là 300 đồng/lít; mỡ nhờn là 300 đồng/kg.

Còn thuế đối với than, Bộ Tài chính cho rằng đây là mặt hàng đầu vào của nhiều ngành sản xuất như điện, xi măng, giấy, phân bón. Để không tác động lớn đến hoạt động khai thác, kinh doanh than, Bộ Tài chính kiến nghị mức thuế trong giai đoạn đầu đối với than nâu, than mỡ, than đá khác là 10.000 đồng/tấn; than antraxit là 20.000 đồng/tấn.

Túi nylon bị đánh thuế rất cao Bộ Tài chính cho rằng túi nylon là hàng hóa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện nay tại các siêu thị, chợ, hầu hết người bán hàng phát miễn phí loại túi này do giá của chúng quá rẻ. Để thay đổi hành vi của người sử dụng, góp phần nhanh chóng giảm ô nhiễm môi trường từ những hành vi xả thải túi nylon đã sử dụng, Bộ Tài chính đề nghị quy định mức thu là: 40.000 đồng/kg (bằng khoảng 130% giá bán hiện hành là 30.000 đồng/kg). Việc quy định mức thuế cao nhằm làm tăng giá bán túi nylon và hạn chế việc phát miễn phí túi nylon, từ đó giảm dần việc sử dụng, góp phần thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi nylon của người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế mà không ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình.

