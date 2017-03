Đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa tại quê hương Bác Hồ

(PL)- Sáng 27-5, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Nghệ An (TP Vinh), lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân và huyện đảo Trường Sa trao tặng.

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Hải quân Việt Nam, trực tiếp trao 21 tảng đá san hô, biểu trưng cho 21 đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên các khối đá có gắn bia ghi tên đảo, tọa độ của từng đảo. Các khối đá chủ quyền quần đảo Trường Sa được đặt trang trọng tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.LAM Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa khẳng định: “Việc trao tặng đá chủ quyền Trường Sa tại quê hương Bác Hồ không chỉ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa mà còn có ý nghĩa quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đ.LAM