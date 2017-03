Đất nước phát triển có đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo, Tin lành

Phó Thủ tướng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị của cả nước, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong năm qua có sự đóng góp to lớn của đồng bào lương cũng như giáo, trong đó có Công giáo và Tin lành. Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc bà con theo đạo Công giáo và Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc.

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM và mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), đã thay mặt đồng bào Công giáo và Tin lành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước, Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (người thứ hai, bên trái) chúc mừng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn nhân ngày lễ Giáng sinh. Ảnh: T.LINH

Ngày 24-12, TP.HCM ngập tràn không khí Giáng sinh. Các khu vực tập trung nhiều giáo dân tổ chức trang trí đèn hoa, hang đá rực rỡ, đẹp mắt như khu vực đường Bắc Hải, Đất Thánh và Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, quận 10), đường Lê Văn Sĩ, Phạm Văn Hai (quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình), đường Phạm Thế Hiển (quận 8)...

Tối qua, cùng với nhiều nhóm công tác xã hội khác, nhóm sinh viên Nhịp bước Đa Minh đã phát quà là bánh, mì gói... cho những người vô gia cư trên địa bàn TP.HCM. Nhiều hoạt động xã hội hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, neo đơn sẽ tiếp tục diễn ra sau đêm Giáng sinh. Điểm nhấn là chương trình ca nhạc vì người nghèo do linh mục JB. Nguyễn Tấn Sang cùng ca sĩ Hương Lan biểu diễn vào tối 3-1-2010 tại phòng trà Đồng Dao.

Ngày 24-12, hơn 200 sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã tổ chức chương trình mừng Giáng sinh cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Các sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động như thi vẽ tranh, trò chơi, ca hát... và tặng quà nhằm xoa dịu nỗi đau da cam của các em.

Ngoài ra, gần 300 sinh viên khác được phân công về các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng để tổ chức Noel cho các em.

