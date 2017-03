Đầu tư cho công nhân là làm lợi cho doanh nghiệp

Ba lý do ngoài lương Tình trạng công nhân (CN) bỏ việc sau tết ngoài nguyên nhân lương quá thấp, theo tôi thì còn có ba lý do khác nữa. Thứ nhất, CN hiện còn đối diện với quá nhiều bất trắc và họ gần như không nhận được sự trợ giúp nào từ phía chính quyền cũng như các tổ chức xã hội. Đồng thời, quan hệ giữa DN và CN hiện tại là mối quan hệ thiếu công bằng và CN luôn gánh chịu phần thiệt thòi. Khi CN làm sai, đi trễ, họ lập tức bị trừ lương, cắt thưởng, thậm chí có nơi còn bị đánh đập. Ngược lại, khi DN sai (như chậm lương, không đóng bảo hiểm xã hội…) thì CN hầu như không làm gì được DN cả. Khi đã mất lòng tin vào sự công bằng của DN thì CN sẽ chỉ gắn với DN một cách miễn cưỡng và khi không còn chịu đựng được nữa thì họ đành sử dụng biện pháp tự vệ cuối cùng là nghỉ việc. Thứ hai, phần lớn CN làm việc tại TP.HCM là dân nhập cư, họ không tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu (điện, nước…) với giá nhà nước như công dân TP. Trong bối cảnh giá cả leo thang hiện nay (trong khi tiền lương vẫn giậm chân tại chỗ), CN không thể nào trụ được. Chuyện họ về quê ăn tết rồi ở lại luôn cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, thăng tiến nghề nghiệp - một nhu cầu chính đáng - hầu như khép chặt đối với đại đa số CN. Với kiểu làm việc theo dây chuyền (phần lớn còn lạc hậu), CN chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đứng “cho máy ăn” trong một công đoạn sản xuất nào đó. Sau thời gian dài, tay nghề của họ vẫn chỉ là con số không. Lương thấp, không thể tích lũy, nghề nghiệp không hứa hẹn, tương lai của người CN quả thật rất mù mờ. Do vậy, khi có cơ hội, họ lập tức đổi nghề mà không hề đắn đo. Ths. LÊ MINH TIẾN