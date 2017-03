Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam-Liên bang Nga

Theo chinhphu.vn, sáng 9-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Nicolai Platonovich Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, dẫn đầu.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng cũng hoan nghênh và ủng hộ các thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng An ninh Liên bang Nga với các cơ quan Việt Nam và đề nghị Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật… Đại tướng Nicolai Platonovich Patrushev thông báo với Thủ tướng về kết quả các cuộc tiếp xúc, trao đổi nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Đại tướng cũng cho biết các kết quả của chuyến thăm này sẽ góp phần không nhỏ cho thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng V. Putin tới đây. Trước đó, ngày 8-6, tiếp Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng Bí thư-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện với Liên bang Nga. Trong đó, hợp tác về an ninh-quốc phòng có tầm quan trọng hàng đầu, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. BPX