Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong đó, cần ưu tiên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

Thứ trưởng William Burns khẳng định Hoa Kỳ mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nâng cấp quan hệ hai nước, tiến tới xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác về ứng phó với biến đổi khó hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt, an ninh hàng hải.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Tsagaandari Enkhutuvshin. Thủ tướng mong muốn Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…

