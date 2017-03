Đẩy mạnh phong trào CAND thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cho biết: Từ năm 2011 đến nay đã có hơn 60.000 lượt tập thể, cá nhân cán bộ công an được các cấp khen thưởng và bảy tập thể, ba cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ba năm qua có 41 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, 477 người bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, lực lượng công an nhân dân phải luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ đã dạy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nghiệp vụ tinh thông, mưu trí, dũng cảm để hoàn thành mọi nhiệm vụ”. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Trinh sát đặc nhiệm và Cục An ninh kinh tế thuộc Tổng cục An ninh 2 và trao tặng huân chương Quân công hạng Nhì cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

PL