Đẩy nhanh dự án đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Phó Thủ tướng đã thị sát những đoạn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng như các đoạn qua địa bàn xã Tam An và Long An thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai; khu vực bố trí tái định cư cho những hộ dân bị thu hồi đất ở xã Long An.

Tại buổi kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai và ban quản lý dự án cần phối hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải xem bản đồ quy hoạch dự án đường cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Quản lý Dự án đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, một số hộ dân đã tái lấn chiếm mặt bằng ở một số khu vực đất bãi, rạch. Đến thời điểm hiện nay, tuyến cao tốc này đoạn qua địa bàn huyện Long Thành đã bàn giao 21 trên tổng số 22 km cho dự án. Đoạn qua huyện Nhơn Trạch đã bàn giao toàn bộ mặt bằng nhưng chưa lập xong thủ tục giao đất. Các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất đang trong giai đoạn lập lại hồ sơ bổ sung.

TX