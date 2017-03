Đề cao chủ quyền nhân dân hơn

Hạn chế quyền con người phải do luật định Báo cáo Tổng hợp ý kiến của nhân dân TP.HCM về Dự thảo sửa đổi HP 1992 (đợt 2 từ ngày 6 đến 26-3) của UBND TP.HCM (ngày 2-4) cho biết như trên. Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị HP phải quy định cụ thể về thẩm quyền hạn chế quyền con người, quyền công dân. Cụ thể: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng và do luật quy định. Điều này nhằm tránh trường hợp lạm dụng việc ban hành các quy định pháp luật hạn chế quyền con người, quyền công dân. Ngoài ra, theo báo cáo trên, người dân TP.HCM cũng đề nghị giữ lại một số nội dung trong HP 1992 thể hiện tính ưu việt của chế độ. Chẳng hạn như Điều 59 quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân: Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí... Báo cáo cho hay bốn chương được nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp tập trung nhất là: Chương I về Chế độ Chính trị (chiếm 25% số ý kiến); Chương II về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (chiếm 40% số ý kiến); Chương III về Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (chiếm 10% số ý kiến) và Chương 4 về Bảo vệ Tổ quốc (chiếm 7% số ý kiến). GIANG THANH - M.CƯỜNG