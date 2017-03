Để cho giá tăng đồng loạt?

Giá xăng tăng không phải do giá thế giới “Lý do tăng giá xăng được một quan chức của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam cho biết là do giá xăng A92 thành phẩm trung bình 30 ngày qua là 83 USD/thùng. Nhưng thực tế, giá dầu thế giới hơn một tháng nay không tăng. Do vậy, có thể một nguyên nhân là giá bán lẻ xăng trong nước tăng do tỉ giá tăng. Các cơ quan quản lý cần có câu trả lời rõ với công luận.” Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH Hoãn tăng giá điện thì may ra… “Tính riêng chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 cả nước đã là 1,36%. Mức này đã nằm ngoài dự báo của các chuyên gia kinh tế khi cho rằng tháng 1 chỉ tăng dao động quanh mức 1%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 có khả năng sẽ tăng gấp hai tháng 1 vì đây là tháng tết, sức mua sắm tăng cao. Giá hàng hóa và dịch vụ trước và sau tết thường tăng cao, trong đó tập trung vào các nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn trong CPI là thực phẩm, hàng tiêu dùng. Ngoài ra, tác động của việc tăng giá xăng dầu hai đợt vào ngày 14-1 và 21-2 cũng ảnh hưởng tới cước vận chuyển, lưu thông trong kỳ tính toán của tháng 2 và tháng 3… Dự kiến CPI quý I sẽ tăng ít nhất 4%. Như vậy ba quý còn lại của năm, CPI sẽ phải khống chế ở mức 3%. Nếu việc tăng giá điện lùi lại đến cuối năm thì may ra có thể thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát ở 7%.” Một chuyên viên của Sở Công thương TP.HCM L.THANH - T.HẢI ghi