Để có cơ quan điều tra độc lập

Vụ án này được Tòa án Tokyo đưa ra xét xử hôm 12-11 và các bị cáo đã thừa nhận hành vi dùng tiền hối lộ để giành lấy các gói thầu tư vấn sử dụng vốn ODA ở Việt Nam.

Hôm 19-11 vừa qua, quan chức Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ của PCI, ông Huỳnh Ngọc Sỹ, đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, tin tức về việc bắt giữ các quan chức PCI đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã được truyền thông Nhật đăng tải từ tháng 6-2008. Trả lời Báo Tuổi Trẻ về sự chậm trễ trước đó của cơ quan điều tra, một lãnh đạo C37 cho hay những tháng ngày trước đó, họ chỉ mới nắm tình hình và tiếp cận một số hồ sơ liên quan chứ chưa làm việc với ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Lý do là còn phải “chờ ý kiến chỉ đạo ở trên”.

Trong chưa đầy một tuần, từ ngày 13 đến 19-11, dân chúng lại được chứng kiến các động thái mau lẹ từ cấp trung ương: Ngày 13, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết chất vấn trực tiếp Thủ tướng; ngày 15, Thủ tướng chỉ đạo cho TP.HCM xử lý theo pháp luật; ngày 19, Thành ủy, UBND TP.HCM tạm đình chỉ công tác nghi phạm. Sự việc rồi đây sẽ được kết luận một cách rõ ràng, song vấn đề cần đặt ra là tại sao cơ quan điều tra chống tham nhũng lại thụ động chờ “chỉ đạo của trên” trong khi Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép điều tra bất cứ ai bị tình nghi phạm tội, kể cả khi dấu hiệu tội phạm chỉ là tin tức trên báo chí?

Trên thực tế, C37 dù là một cơ quan tư pháp chuyên thu thập bằng chứng về tội phạm tham nhũng, song “vai vế” chỉ ngang cấp cục. Trên nó còn có cấp tổng cục và bộ với đủ thứ ràng buộc về tổ chức, quyền hạn. Khi còn là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, tướng Cao Ngọc Oánh có bày tỏ với người viết rằng theo mô hình của nhiều quốc gia tiên tiến thì cơ quan điều tra vừa là cơ quan thực thi luật pháp của quốc gia, vừa là một cơ quan có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp. “Kinh nghiệm của họ là đề cao tính độc lập để đảm bảo sức mạnh trong hoạt động điều tra. Trong thực tiễn công tác bảo vệ pháp luật của ta, tinh thần chung là đảm bảo yêu cầu này nhưng dựa trên truyền thống cũ là chủ yếu”. Khi đó, tướng Oánh chỉ dè dặt đề nghị là “Kinh tế đã hội nhập sâu thì các hoạt động tư pháp, pháp luật phải theo tương ứng”.

Sự lẫn lộn giữa chức năng tư pháp-hành chính của cơ quan điều tra hiện nay, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là chúng ta cứ quen giao việc giữ trật tự trị an cho công an. Trong khi đó, theo ông, “Công an không phải là cơ quan hoạt động tư pháp mà là cơ quan quản lý nhà nước về trật tự trị an. Cơ quan điều tra mới là cơ quan tư pháp”. Ông nói trước đây giao nhiệm vụ ta cứ “tiện” thế này, thế kia, nay xã hội phát triển mới thấy có những bất hợp lý thì phải sắp xếp lại dần dần. Song ông nói những “sắp xếp” gần đây cũng “chưa phải là cải cách”.

Thực tế thì Đảng đã nhìn thấy những bất cập trong tổ chức các cơ quan tư pháp từ sáu năm trước. Chính vì thế nên sau khi có Nghị quyết 08 (về các biện pháp cấp bách), Đảng lại ban hành tiếp nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp, trong đó dự kiến đến năm 2020, cơ quan điều tra tách ra khỏi Bộ Công an để trở thành cơ quan độc lập theo nguyên tắc tách hoạt động tố tụng khỏi hoạt động quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội.

Khi tiếp xúc Thủ tướng Nhật, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói rằng quan điểm của Việt Nam là kiên quyết chống tham nhũng. Đó cũng là lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội khi đại biểu đặt vấn đề, đồng thời cũng là nguyện vọng của hàng chục triệu cử tri. Tuy nhiên phải đợi hơn 10 năm nữa mới có được cơ quan điều tra “độc lập, đảm bảo sức mạnh” như mong ước của nhiều người. Có lẽ hiểu thấu điều đó, ngay trong phiên họp Chính phủ giữa tháng 11, căn cứ “tình hình thực tế và tham khảo kinh nghiệm thế giới”, Thanh tra Chính phủ đã chính thức đề nghị lập cơ quan độc lập chống tham nhũng với đủ quyền năng tố tụng!

Tuy còn ý kiến khác nhau song rõ ràng là nhu cầu thực tế đã thúc đẩy cải cách phải đi nhanh hơn.