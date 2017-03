Đề nghị Bộ Công an xem lại việc thu thập thông tin cá nhân

Cụ thể, liên quan đến việc Công an Hà Nội gửi bản kê khai đến người dân yêu cầu khai tới 32 thông tin cá nhân, ông Phan cho biết Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét lại vấn đề báo chí phản ánh. “Đến nay Nghị định 90/2010 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia vẫn có hiệu lực pháp lý và là cơ sở để triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư. Chúng tôi đang chờ ý kiến của Bộ Công an rồi mới có ý kiến chính thức của mình” - ông Phan nói.

Cũng liên quan đến việc cấp mã số định danh công dân (SĐDCD), giữa tháng chín, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chính thức mời GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tham gia nghiên cứu để ứng dụng toán học vào việc cấp mã số này. Trong khi đó, Bộ Công an lại cho biết sẽ triển khai thí điểm việc cấp SĐDCD ở Hải Phòng từ tháng 10-2013.

Vụ Vinashin: Các DN không mặn mà đòi bồi thường Trả lời báo chí về tiến độ thi hành án (THA) trong vụ Vinashin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THA Nguyễn Thanh Thủy, cho biết tòa án tuyên chín bị cáo phải thi hành hai khoản: Án phí - tiền phạt trên hai tỉ đồng và bồi thường trên 1.200 tỉ đồng. Đối với khoản án phí và tiền phạt, cơ quan THA đã chủ động THA theo luật, đến nay đã thu được 230 triệu đồng và vẫn đang xác minh tài sản để tiếp tục THA. Về khoản bồi thường cho sáu DN, theo quy định, các khoản bồi thường phải có đơn yêu cầu thì cơ quan THA mới có cơ sở ra quyết định THA. Tuy nhiên, sau khi án có hiệu lực, hầu như chưa có cơ quan nào có đơn yêu cầu THA ngay. “Hiện mới chỉ có hai DN có đơn yêu cầu, số tiền thi hành đến nay được 31 tỉ đồng” - ông Thủy cho biết.

ĐỨC MINH