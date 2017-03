Đề nghị cách chức, giáng cấp trưởng Công an huyện Khánh Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thống nhất kỷ luật với hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn đối với ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Công an giáng cấp từ thượng tá xuống trung tá, đồng thời cách chức trưởng Công an huyện Khánh Sơn đối với ông Trung. Trước đó, ông Trung bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại địa phương này.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, ông Trung cùng hai cán bộ Công an huyện Khánh Sơn nhận khoán hơn 20 ha đất ở xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn để trồng rừng kinh tế. Tháng 8-2011, ông Trung tổ chức chặt hơn 3 ha rừng, trong đó có 1 ha rừng phòng hộ và một số diện tích rừng tự nhiên nhưng không thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngoài ra, ông Trung chưa phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong quản lý bảo vệ rừng, không tham mưu cho Đảng bộ, UBND huyện Khánh Sơn trong việc ngăn chặn tình trạng xe chở gỗ trái phép trên địa bàn.

L.XUÂN - T.LỘC