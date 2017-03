Đề nghị chuyển công tác chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Cửu

UBKT Tỉnh ủy cũng đang xem xét, xử lý sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính đảng đối với bí thư và phó bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Vĩnh Cửu.

Theo một báo cáo của UBKT Huyện ủy Vĩnh Cửu, việc chi thu, quản lý tài chính năm 2010 có nhiều dấu hiệu sai phạm. Nhiều chứng từ có dấu hiệu quyết toán khống, chi vượt dự toán. Chẳng hạn phần chi sửa máy in, máy phôtô đã hơn 93 triệu đồng. Chi văn phòng phẩm gần 220 triệu đồng; tiền nhổ cỏ, chăm sóc cây kiểng hơn 464 triệu đồng (vượt hơn 309% so với dự toán). Chi sửa máy lạnh 218 triệu (tháng nào cũng sửa); mua mực in 256 triệu đồng (tháng nào cũng mua). Chi tiếp khách hàng trăm đoàn các tỉnh gần 264 triệu đồng (chi vượt 263% so với dự toán). Nhiều sổ sách chứng từ kế toán nhưng qua xác minh các cá nhân ký tên trên chứng từ thì không phải do họ ký; quyết toán không có chứng từ gốc… Chi tiếp khách và nhiều khoản lên đến hàng tỉ đồng nhưng không xin ý kiến Ban Thường vụ.

Được biết Huyện ủy đã yêu cầu bí thư và phó bí thư huyện Vĩnh Cửu nộp lại hơn 150 triệu đồng vì ứng chi không đúng chế độ.

Theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, các sai phạm trên có trách nhiệm trực tiếp của bà Hiền vì được ủy quyền trực tiếp quản lý việc thu chi tài chính của Huyện ủy nhưng chưa thực hiện đúng quy định dẫn đến sai phạm nghiêm trọng về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính đảng. Với sai phạm này, bà Hiền đã bị kỷ luật cảnh cáo và UBKT Tỉnh ủy đề nghị như trên.

Hiện tổ kiểm tra của UBKT Huyện ủy đang tiếp tục làm rõ các sai phạm từ năm 2011 đến nay.

NGUYỄN ĐỨC