Đề nghị đưa vấn đề di dân vào luật

“Cần nhìn nhận người di cư đã đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế của địa phương để từ đó có những chính sách hợp lý dành cho họ”. TS Nguyễn Đức Thụ, Vụ phó Vụ Các vấn đề xã hội, phát biểu tại hội thảo Đại biểu dân cử các tỉnh phía Nam với chính sách pháp luật về di dân do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) tổ chức sáng 3-12 tại TP.HCM. Hội thảo này là hoạt động đầu tiên trong một loạt vấn đề Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH sẽ thực hiện vào năm 2010.

Theo TS Thụ, kết quả điều tra mà nhóm nghiên cứu của ông thực hiện cho thấy: Người di cư thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo nên giá trị gia tăng cho hoạt động dịch vụ, sản xuất... tại nơi họ đến. Năm 2006, người di cư đóng góp khoảng 30% GDP của TP.HCM. Ngoài ra, số tiền họ gửi về đóng góp đáng kể vào thu nhập hộ gia đình ở quê. Tuy nhiên, điều kiện sống và làm việc của họ tại nơi đến chưa đảm bảo: Nơi ở tồi tàn, mất vệ sinh; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa được quan tâm...

70% lao động tại các khu công nghiệp TP.HCM là người nhập cư với điều kiện sống và làm việc tại nơi đến chưa bảo đảm. Trong ảnh: Công nhân đi chợ sau giờ tan ca. Ảnh: HTD

Bên cạnh các mặt tích cực, vấn đề quản lý người di cư tự do cũng gây không ít tranh luận. Ông Trần Thanh Phong, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh An Giang, nhận định: “Tại một số địa phương, tôi nhận thấy tình trạng di dân chủ yếu do tự phát. Lâu nay chúng ta đã thả nổi vấn đề quản lý xã hội khiến môi trường bị tàn phá nặng nề. Theo tôi, Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH nên đưa vấn đề ra bình luận trên bình diện rộng, phải lấy ý kiến từ cơ sở, mở diễn đàn để lắng nghe con em chúng ta nói”.

Đồng tình, ông Trần Văn Mứng (Ban Văn hóa-Xã hội tỉnh Kiên Giang) cho rằng đã đến lúc QH ban hành chính sách về vấn đề di dân chứ không thể thả nổi mãi được. Còn ông Nguyễn Quang Huấn (Vụ Địa phương - Văn phòng II Trung ương Đảng) đề nghị: “Chính sách vĩ mô của vấn đề di dân là đào tạo nguồn nhân lực. Chúng ta phải tính tới 10 năm hay 20 năm nữa có thể cạnh tranh nguồn nhân lực với các nước trong khu vực. Vấn đề phải quan tâm nữa là đời sống của con em công nhân ở các khu công nghiệp sẽ như thế nào? Chính sách di dân đến các địa bàn thưa dân ra sao?”.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH, kiến nghị: “Ủy ban cần có báo cáo thuyết trình về thực trạng di dân và đề xuất chính sách liên quan để đưa vấn đề di dân vào luật”.

Người nhập cư ở TP.HCM - 30 phường, xã có dân nhập cư chiếm 50% dân số; cá biệt có nơi chiếm tới 70% như phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), phường Linh Xuân, Bình Chiểu (quận Thủ Đức). 56% lao động nhập cư có trình độ trung học cơ sở; 20% có trình độ chuyên môn. 70% lao động trong các khu công nghiệp là người nhập cư. 30% dân số TP là người nhập cư, đóng góp 30% GDP. 44,4% lao động sử dụng phương tiện xe 2-3 bánh, 43% người hoạt động trên vỉa hè và 55% người buôn bán lưu động là dân nhập cư. (Trích tài liệu tham khảo của đại biểu TP.HCM)

NHẪN NAM