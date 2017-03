Đề nghị giảm phí giữ xe chung cư hạng III, IV

Lý do có thuyết phục? Ba lý do được UBND TP đưa ra để đề xuất tăng phí giữ xe gồm: mức phí quy định hiện tại không còn phù hợp với thực tế do biến động giá cả; hầu hết bãi giữ xe đều thu quá giá quy định; trách nhiệm bồi thường của người giữ xe tăng do giá trị xe tăng cao. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở GTVT tại văn bản ngày 27-4 thì có đến 1.071 điểm thu phí theo đúng quy định (chiếm 73%), chỉ có 391 điểm thu phí quá giá quy định (27%), còn lại 1.193 điểm (45%) không thu phí tại các công sở hành chính. Còn theo kết quả báo cáo của 24 quận, huyện thì những điểm giữ xe quá giá quy định chủ yếu ở các quận 1, 2, 4, 9, Tân Phú. Một số đại biểu bày tỏ tỉ lệ các điểm giữ xe đúng giá trên địa bàn TP chiếm đến 73%, chứng tỏ mức phí gửi xe hiện nay hợp lý. Có thể ở khu vực trung tâm TP (quận 1) giá giữ xe cao hơn, nếu cần thiết có thể xem xét tăng ở mức nào đó nhưng không thể tăng phí đồng loạt trên toàn TP. Biết vậy đã không mua nhà chung cư Phí trông giữ xe tháng ở chung cư tôi hiện nay chỉ 30.000 đồng/xe số - 40.000 đồng/xe tay ga. Nếu biết phí này sẽ tăng cao đến 200.000-250.000 đồng/tháng, có lẽ tôi sẽ không chọn mua nhà chung cư. Khi chọn mua căn hộ ở đây, ngoài lý do chất lượng chung cư, nội thất căn hộ, còn có yếu tố mức giá các dịch vụ khá rẻ. Tôi nghĩ rằng phí giữ xe cũng là yếu tố quan trọng khi người mua cân nhắc lựa chọn chỗ ở. Anh HUỲNH ĐÌNH PHÚ, chung cư An Lộc, quận 2