Đề nghị lập Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho rằng trong mô hình hiện tại, cảnh sát PCCC chỉ là một đơn vị cấp phòng thuộc Sở Công an nên khó chuyên môn hóa cao hơn, đáp ứng các yêu cầu chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của thủ đô mở rộng. Vì vậy, TP đề nghị Bộ Công an nâng cấp Phòng Cảnh sát PCCC hiện tại lên cấp sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đồng ý với đề xuất này. Ông nói sắp tới Bộ sẽ tổng kết thí điểm mô hình của TP.HCM, trên cơ sở đó triển khai tại năm TP trực thuộc trung ương và một số tỉnh đặc thù như Bình Dương, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu...