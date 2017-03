Đề nghị ngưng xuất khẩu than

Các đại biểu Quốc hội yêu cầu như thế khi thảo luận về dự luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào sáng 25-5.

Đồng tình với việc ban hành luật, đại biểu (ĐB) Nguyễn Lân Dũng (Dăk Lăk) nêu con số: Dự kiến năm nay chúng ta xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn than thì đến năm 2012 ta sẽ phải nhập 8 triệu tấn, năm 2015 là 34 triệu tấn và năm 2025 nhập 228 triệu tấn than. “Đây là lý do quan trọng để chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả”.

ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) đặt vấn đề: Nước láng giềng của ta không hề thiếu than, chúng ta bán bao nhiêu họ cũng mua. Khi ta hết than, họ bán lại với giá rất cao. Điều này ai cũng biết, tại sao chúng ta không để dành? Ông Xuân đề nghị Quốc hội nên có chính kiến cấm xuất khẩu than hoặc đánh thuế thật cao, không cho xuất khẩu than để con cháu còn có than mà sử dụng. “Việc thất thoát hàng trăm ngàn tấn than ở mỏ trong mấy ngày tết là không thể chấp nhận. Đó là sự lãng phí ghê gớm, cần phải bị trừng trị” - ông Xuân nói.

ĐB Nguyễn Danh (Gia Lai) cho rằng các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước cần gương mẫu, hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và cần thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bắt buộc. ĐB Vũ Quang Hải (Hưng Yên) băn khoăn về chế tài thế nào để xử lý khi cơ quan nhà nước đó không chấp hành đầy đủ các quy định của kiểm toán. “Nhiều cơ quan nhà nước đang làm thua lỗ hàng ngàn tỉ mà việc xử lý vẫn còn là dấu hỏi…” - ông Hải nói.

