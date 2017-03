Đề nghị Quốc hội lập ủy ban lâm thời điều tra vụ Vinashin

Thường vụ QH sẽ họp để trả lời Về kiến nghị của ĐB Nguyễn Minh Thuyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình(ảnh) cho biết luật không quy định các điều kiện lập ủy ban lâm thời điều tra một vụ việc cụ thể. Vì vậy, trước kiến nghị của ông Thuyết, nếu Thường vụ QH thấy xác đáng thì sẽ đề nghị QH xem xét, quyết định. . Ông đánh giá thế nào về đề nghị này? + Kiến nghị như của ĐB Thuyết là chưa từng có nhưng đúng luật; thể hiện được ý kiến của nhiều cử tri và nhiều ĐBQH quan tâm. Cho nên đây là ý kiến xác đáng. Nhưng có thành lập ủy ban lâm thời hay không còn do Ủy ban Thường vụ. Tôi nghĩ tối nay (1-11), ngày mai hoặc ngày kia là cùng, Thường vụ có thể phải họp để bàn vấn đề này. . Ông có ủng hộ không? + Cá nhân tôi ủng hộ nhưng có băn khoăn nhiệm kỳ QH này sắp kết thúc. Giờ QH có quyết định lập thì chỉ còn mấy tháng nữa kết thúc, làm sao còn quỹ thời gian. . Nhưng vụ VNS thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào rồi và làm tương đối rõ. Thanh tra Chính phủ cũng sắp kết thúc thanh tra toàn diện… Ủy ban lâm thời của QH cũng có quyền sử dụng tài liệu của những cơ quan này để rút ngắn thời gian điều tra chứ? + Đúng là ủy ban lâm thời của QH nếu được thành lập thì có quyền sử dụng chuyên gia, sử dụng tài liệu từ các cơ quan khác. Nhưng như thế thì phải thành lập ủy ban sớm ngay để ngay trong kỳ họp này ra được chương trình công tác, rồi làm việc phải khẩn trương… Có nhanh thì phải kỳ họp QH sau mới nghe ủy ban lâm thời báo cáo được. . Xin cảm ơn ông. Bộ trưởng Giao thông Vận tảiHỒ NGHĨA DŨNG: Bộ chỉ tham gia ý kiến Thủ tướng và Chính phủ thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền chủ sở hữu đối với tập đoàn. Ở mặt quản lý nhà nước, Bộ GTVT đã thực hiện tương đối rõ ràng, vì với VNS chỉ là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải. Còn một số nội dung liên quan đến đại diện chủ sở hữu nhà nước với tập đoàn, Bộ chỉ tham gia ý kiến về mục tiêu, quy hoạch, chiến lược phát triển, điều lệ, tổ chức cơ cấu… Thường thường, theo quy định là HĐQT tập đoàn trình các nội dung này lên Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tập hợp ý kiến của các bộ quản lý ngành để tham gia vào. Quyền quyết định là của Thủ tướng và cái gì Thủ tướng ủy quyền cho tập đoàn thì tập đoàn quyết định. Riêng nội dung giám sát đầu tư với VNS, Bộ đã phát hiện một số vấn đề báo cáo Chính phủ, tuy nhiên nhiều vấn đề không phát hiện được, phát hiện chậm. Thậm chí phần cố ý làm sai trái hoàn toàn không phát hiện được. Đó là khuyết điểm của Bộ. Tổng Thanh tra Chính phủTRẦN VĂN TRUYỀN: Không có chuyện bao che Cơ quan chức năng đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra, giám sát tại VNS. Tuy nhiên, do chúng ta chưa phân định trách nhiệm rõ ràng, nhiều cơ quan vào cuộc nhưng chỉ làm ở khía cạnh khác nhau, không toàn diện. Qua 11 lần thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về sử dụng vốn, đầu tư ngoài ngành không đúng quy định nhưng pháp luật không cho phép cơ quan kiểm tra xử lý trực tiếp. Một số sai phạm tại VNS đã được báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã yêu cầu VNS kiểm tra, xử lý kịp thời nhưng VNS không chấp hành đúng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến không phát hiện, phát hiện chậm những sai phạm tại VNS, trong đó có bất cập từ luật, từ cơ chế; chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, ngành; công tác điều hành còn có khiếm khuyết. Thời gian tới, cần điều chỉnh cơ chế hoạt động thanh tra, giám sát để có cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp. Không có dấu hiệu cho thấy Chính phủ bao che những sai phạm tại VNS và không có chuyện Thanh tra Chính phủ đề xuất thanh tra tại VNS nhưng Chính phủ bảo dừng.