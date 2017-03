Đề nghị tạm đình chỉ về đảng một phó chủ tịch huyện

Ban chấp hành cũng xem xét mức độ sai phạm của bà Hồ Như Thúy (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh). Qua đó, Ban chấp hành thống nhất là đề nghị Tỉnh ủy Kiên Giang tạm đình chỉ chức vụ ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy An Minh đối với bà Thúy. Huyện sẽ làm các thủ tục đề nghị để tỉnh ra quyết định theo thẩm quyền.

Theo ông Tâm, việc đề nghị tạm đình chỉ chức vụ với bà Thúy là nhằm phục vụ cho công tác điều tra mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án.

Trước đó, công an phát hiện một đường dây làm giả giấy đỏ để thế chấp ở ngân hàng vay tiền. Bà Thúy có liên quan đến đường dây này vì sơ hở, thiếu kiểm tra ký vào một giấy đỏ giả trong khi thực tế không có đất. Bà Thúy còn ký sai thẩm quyền.

Khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lượm (nguyên ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện An Minh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án trên, công an cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Đông Hải (chủ DNTN Tấn Hải Đăng, huyện An Minh), Dương Văn Giàu và Nguyễn Hoàng Minh (đều là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy, đến thời điểm này, vụ làm giấy đỏ giả trên đã có bốn bị can bị khởi tố (trong đó có ba cán bộ) và bà Hồ Như Thúy được nhận định là có liên quan.

Theo công an, vào năm 2010, Hải câu kết với Minh và Giàu để làm giả giấy đỏ trên địa bàn huyện An Minh. Để qua mặt các ngân hàng, những người trên đã làm giả giấy đỏ, chuyển đổi quyền sử dụng đất sai quy trình (không nộp thuế) và cùng một mảnh đất ra nhiều giấy đỏ. Sau đó, Hải dùng các giấy đỏ giả mang vào nhiều ngân hàng thế chấp, vay số tiền trên 100 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Theo công an, chỉ tại một chi nhánh ngân hàng ở Kiên Giang đã phát hiện 18 giấy đỏ giả được ông Hải đưa vào thế chấp để vay số tiền trên 40 tỉ đồng.

VĨNH SƠN