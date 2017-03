Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường Phú Thượng

7 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

9 bị can bị CQĐT Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố gồm ông Công Phương Toàn, nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; ông Hy Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; ông Trần Mạnh Cường, nguyên Phó phòng Tài chính quận Tây Hồ; ông Nguyễn Văn Hiển, nguyên cán bộ địa chính phường Phú Thượng; 3 cán bộ BQL dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây gồm ông Trần Bá Siêu (nguyên Phó Giám đốc), ông Nguyễn Sơn Hà và ông Nguyễn Hồng Hải, cán bộ BQL dự án; và 2 công dân phường Phú Thượng là ông Công Phương Quế, Công Văn Hạnh. Nhóm cán bộ Nhà nước bị đề nghị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước; 2 bị can Quế, Hạnh bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sai phạm của những cá nhân trên liên quan đến khu Ao Ải, có diện tích hơn 32.000m2 nằm giáp đường Lạc Long Quân. Ao Ải do Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ quản lý. Thực hiện chủ trương của UBND quận Tây Hồ về việc chuyển giao đất nông nghiệp do hợp tác xã đang quản lý sang UBND phường quản lý, tháng 1-2002, Hợp tác xã Việt Nam - Mông Cổ đã thanh lý hợp đồng với ông Trần Văn Bưởi, người đang ký hợp đồng sử dụng Ao Ải, bàn giao sang UBND phường Phú Thượng quản lý. Điều đáng chú ý, khu Ao Ải có đến 3 dự án đã được quy hoạch, xây dựng trên đó. Dù biết rõ quy hoạch này nhưng ông Hy Việt Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng và đại diện HTX Việt Nam - Mông Cổ vẫn ký hợp đồng cho ông Công Phương Quế - xã viên hợp tác xã được thuê hơn 32.000m2 Ao ải để nuôi thả cá. Bản hợp đồng được ký làm 2 giai đoạn, thời hiệu từ tháng 3-2002 đến 1-2004.

Tháng 8-2002, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó diện tích mặt bằng cần giải phóng tại Ao Ải là khoảng 12.000m2. Cùng thời điểm này, có 2 dự án khác cũng được chuẩn bị triển khai và sẽ phải thu hồi một phần diện tích Ao Ải.

Nắm được tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án trên, ông Công Phương Quế toan tính nếu để nguyên mặt bằng Ao Ải như thực tế, thì việc được hưởng chế độ đền bù, hỗ trợ sẽ rất thấp. Chính vì vậy, ông Quế nảy ý định biến diện tích ao thành đất trồng đào. Tháng 3-2003, ông Quế làm đơn xin cải tạo một phần diện tích ao để làm vườn. Lá đơn này đã được ông Nguyễn Văn Hiển, cán bộ địa chính phường đề xuất lãnh đạo cấp trên đồng ý cho ông Quế được phép chuyển đổi. Ngay sau đó, ông Hy Việt Hùng đã nhanh chóng ký duyệt cho phép ông Quế được trồng đào trên diện tích ao.

Trên cơ sở đó, ông Quế đã thuê người bơm tát nước, đổ đất san lấp ao và cắm đào xuống để làm giả thành vườn đào. Và “vườn đào” này đã được Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng chấp thuận. Bằng thủ đoạn này, ông Quế và một số đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù chênh lệch giữa ao cá và vườn đào là hơn 3,2 tỷ đồng. Có thể thấy, hành vi của ông Quế và một số đối tượng đã không thể diễn ra, nếu không có sự thiếu trách nhiệm của những cán bộ công quyền; từ việc ký hợp đồng cho thuê ao khi đã có quy hoạch đến giải quyết đền bù không đúng thực tế. Từ những hành vi này, tiền tỷ của Nhà nước đã bị thất thoát.