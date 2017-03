Đề nghị tước quân tịch thượng sĩ công an giúp “chạy án”

(PL)- Chiều 19-2, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết: Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã đề nghị lãnh đạo Công an TP.HCM tước quân tịch điều tra viên NTA.

Thượng sĩ NTA của Công an quận Thủ Đức, TP.HCM và hai kiểm sát viên cùng cấp thụ lý một vụ trộm đã ra giá 60 triệu đồng và hứa giúp đương sự “chạy án”. Được biết, Công an quận Thủ Đức cũng đã quyết định đình chỉ công tác Thượng sĩ A. Về sai phạm của hai kiểm sát viên, chiều cùng ngày chúng tôi đã liên hệ bà Võ Thị Kim Hồng, Viện trưởng VKSND TP.HCM, để nắm thông tin. Bà Hồng cho biết do VKSND quận Thủ Đức chưa báo cáo sự việc nên bà chưa nắm rõ thông tin, chưa thể trả lời được. Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 19-2 đã thông tin về vụ “chạy án” cho Mạc Văn Tuấn - bị bắt quả tang có hành vi trộm cắp. Thượng sĩ NTA đã “làm việc” với vợ Tuấn và ra giá 60 triệu đồng, hứa sẽ giúp Tuấn tại ngoại và không bị xử lý hình sự. A. đã nhận trước 30 triệu đồng và ghi giấy biên nhận. Từ thông tin tố cáo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Chiều 7-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phía Nam đã mời người tố cáo, các đương sự có liên quan đến làm việc. A cùng hai kiểm sát viên T. và P. khai đã chia nhau 30 triệu đồng nói trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc. TRUNG DUNG