Đề xuất Bình Chánh (TP.HCM) thành thị xã: Thay áo mới để phục vụ dân tốt hơn

Pháp Luật TP.HCM trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Trọng Tuấn về đề xuất này.

. Phóng viên: Ông có thể phân tích những yếu tố để cho thấy sự cần thiết phải thành lập thị xã Bình Chánh trong bối cảnh hiện nay?

+ Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh: Trong những năm qua, huyện Bình Chánh có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và dân số cơ học tăng nhanh. Cơ chế quản lý cũng như tổ chức bộ máy của xã không theo kịp sự phát triển kinh tế-xã hội, dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt là tại các xã có tốc độ đô thị hóa nhanh như Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, chính quyền địa phương vừa thực hiện yêu cầu quản lý, chỉnh trang đô thị, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn nên gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ thực tế đó đòi hỏi phải có cơ chế quản lý phù hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả hơn.

Việc thành lập thị xã Bình Chánh sẽ góp phần đảm bảo sự hài hòa trong công tác quản lý tại các xã đô thị hóa và các xã thuần nông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng sẵn có, phát huy thế mạnh về vị trí địa lý trong việc kêu gọi đầu tư.

Chọn “chiếc áo” vừa vặn

. Thực tế trên địa bàn TP có một số quận còn nhiều khu vực thuần nông như quận 9, quận 12. Tại sao Bình Chánh không đề xuất thành lập quận?

+ Trước đây, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý nhà nước tại các xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đối hoàn chỉnh, Bình Chánh cũng từng kiến nghị TP cho chủ trương áp dụng thí điểm cơ chế quản lý nhà nước của UBND phường đối với xã Bình Hưng nhưng thời điểm đó chưa có cơ sở pháp lý để triển khai.

Liên tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh) đang trong quá trình thi công. Tương lai, con đường này (được đề xuất mang tên Trần Văn Giàu) sẽ là trục lộ chính nối các khu dân cư, khu công nghiệp của Bình Chánh, Bình Tân với tỉnh Long An. Ảnh: LĐ

Hiện Bình Chánh đã có thị trấn Tân Túc, thành lập thêm một thị trấn nữa là Bình Hưng cũng được. Nhưng hiện xã này đã đô thị hóa hoàn toàn, bộ mặt nông thôn đâu còn nữa. Lấy một ví dụ đơn giản, Bình Hưng có dân số là 66.000 người. Một ngày toàn huyện Bình Chánh thu gom rác sinh hoạt khoảng 210 tấn thì riêng Bình Hưng 70 tấn, chiếm 1/3. Về mặt nào đó, rác là phản chiếu của dân số, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Do đó, cơ chế xã, ấp cho Bình Hưng không còn phù hợp. Cũng giống như các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B gần mấy phường của quận Bình Tân, đều có sự tương đồng về mặt hạ tầng, dân số, vị trí địa lý cũng như đặc thù của địa phương nhưng một bên là phường, một bên là xã. Từ đó thì câu hỏi đặt ra là phải theo cơ chế nào.

Với thực tế của Bình Chánh hiện nay xin tách quận cũng không ổn vì còn có một số khu vực thuần nông nghiệp. Như vậy, nếu muốn một cơ chế vừa có phường (đô thị hóa), vừa có xã (thuần nông) thì chỉ có con đường duy nhất là thành lập thị xã.

Quản lý thông suốt thì người dân hưởng lợi

. Như ông nói thì việc thành lập thị xã Bình Chánh rất có lợi cho công tác quản lý nhà nước nhưng còn người dân thì sao, làm sao để không phải là bình mới rượu cũ?

+ Khi thành lập thị xã thì quy hoạch tổng thể cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Cơ chế quản lý này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, từ giao thông, điện, nước, trường, trạm, công viên…

Bên cạnh đó, cơ chế đảm bảo cho vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng sẽ tốt hơn. Ví dụ, hiện nay ở các phường đều có ban bảo vệ dân phố, có biên chế cho công an phường, cảnh sát khu vực phù hợp với địa bàn phường, sẽ đảm bảo an ninh, trật tự tốt hơn. Những xã đô thị hóa như đã nêu trên mà không dùng cơ chế này thì cũng ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

Cơ chế quản lý mới phù hợp với thực tiễn địa phương thì chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước tốt hơn. Khi chất lượng quản lý nhà nước được nâng lên thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, đến chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội triệt để và đem lại lợi ích cho người dân tốt hơn.

Phải lấy ý kiến nhân dân Theo Nghị định 62/2011, việc thành lập thị xã được thực hiện theo trình tự rất chặt chẽ. Theo đó, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND huyện có liên quan xây dựng đề án thành lập thị xã. UBND huyện xây dựng đề án này, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, trình HĐND cấp xã thông qua đề án. UBND huyện trình HĐND cùng cấp thông qua đề án trước khi trình UBND cấp tỉnh. Sở Nội vụ thẩm định đề án do UBND huyện trình, báo cáo UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. 30.000 là số dân tăng cơ học bình quân mỗi năm ở Bình Chánh hiện nay (gấp ba lần dân số trung bình của một xã thuần nông). Đủ điều kiện để lên thị xã Bình Chánh là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều xã đô thị hóa gần như hoàn toàn. Hiện nay, một số phường ở các quận 9, 12 vẫn chưa bằng một xã như Bình Hưng của Bình Chánh. Trong điều kiện hiện tại, Bình Chánh đủ điều kiện để lên thị xã. Không chỉ Bình Chánh, các huyện khác như Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè… nếu đủ điều kiện thì cũng có thể đề xuất lên thị xã. Điều này cũng phù hợp với quá trình xây dựng chính quyền đô thị của TP hiện nay. Ông LÊ HOÀI TRUNG, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

