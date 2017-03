Đề xuất chưa tăng lương do khó khăn ngân sách

Theo ông Huệ, với lộ trình cải cách tiền lương thì từ ngày 1-5-2013, lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Để đáp ứng nhu cầu chi tăng lương theo đúng lộ trình thì nguồn ngân sách cần chi trong năm 2013 là khoảng 60.000-65.000 tỉ đồng. “Do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và dự báo sẽ tiếp tục khó trong năm 2013, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Nhà nước nên Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào năm 2013” - ông Huệ nói.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2012, thu ngân sách giảm mạnh, trong đó riêng thu nội địa và thu cân đối xuất nhập khẩu giảm 25.500 tỉ đồng. Nguyên nhân được chỉ ra là do chỉ tiêu tăng trưởng, tỉ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP, chỉ tiêu tạo việc làm đều giảm. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản, thị trường tài chính hoạt động trầm lắng dẫn đến làm giảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước…

Thẩm tra về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết trong ủy ban có rất nhiều ý kiến khác nhau. Ý kiến đồng tình đưa ra lý do: Việc tăng mức lương tối thiểu đã được thực hiện tám lần (trong giai đoạn từ tháng 1-2003 đến tháng 5-2012) và tăng cao trong mấy năm gần đây như: Năm 2011 từ 733.000 đồng lên 1,05 triệu đồng năm 2012. “Điều này đã góp phần giải quyết thu nhập, đời sống của cán bộ, công chức, người lao động. Do vậy, trong bối cảnh cân đối ngân sách năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn, thu ngân sách tăng thấp, nhiều nhiệm vụ chi chỉ được bố trí ở mức tối thiểu so với nhu cầu hoặc không đủ nguồn cân đối thì việc chưa thể bố trí ngân sách năm 2013 để cải cách tiền lương là vấn đề cần được tính tới” - ông Hiển nói.

Tuy nhiên, ý kiến khác lại đề nghị cần thực hiện một phần lộ trình tăng mức lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng lên 1,15 triệu đồng và phụ cấp công vụ từ 25% lên 30% thực hiện từ ngày 1-5-2013 để góp phần bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương. Nguồn bố trí tăng thêm khi thực hiện phương án này sẽ lấy từ việc tăng thu từ nội địa và dầu khí. Bởi theo dự toán của Chính phủ, năm 2013 thu nội địa sẽ tăng 14,4% so với năm 2012 và thu dầu thô dự kiến sẽ đạt 99.000 tỉ đồng.

“Việc có tăng lương hay không chúng ta cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ. Bởi tăng lương cũng là giải pháp kích hoạt tiêu dùng và cũng phù hợp với lộ trình mà chúng ta đã đặt ra” - ông Hiển nêu quan điểm.

Riêng đối với việc điều chỉnh tăng lương trong khối doanh nghiệp từ 1-1-2013, theo Bộ LĐ-TB&XH, đơn vị đã có tờ trình nhưng đến nay Chính phủ chưa quyết. Theo bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, sự chậm trễ trong việc công bố thực hiện lộ trình tăng lương tối thiểu sẽ gây ra nhiều khó khăn. Đồng thời, sẽ gây tác động xấu đến lộ trình cải cách tiền lương.

THÀNH VĂN