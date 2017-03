Đề xuất hợp nhất Thanh tra Chính phủ với Kiểm tra Đảng

Dự thảo đưa ra hai phương án thành lập UBKT: Một là UBKT các cấp do đại hội Đảng cùng cấp bầu; hai là UBKT trung ương do đại hội Đảng toàn quốc bầu, UBKT từ cấp tỉnh, thành ủy đến cơ sở do UBKT cấp trên trực tiếp chỉ định. Nhiều đại biểu cho rằng phương án một là hợp lý. Ông Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP, nhận xét việc UBKT các cấp do đại hội Đảng cùng cấp bầu có thể thực hiện ngay sau đại hội Đảng sắp tới.

Về kiện toàn cơ quan UBKT, đề án hợp nhất cơ quan thanh tra của Chính phủ với ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng theo mô hình “một nhà hai cửa”. Theo ông Đức, nếu hợp nhất hai cơ quan này thì quá trình thanh tra, xử lý vi phạm sẽ thuận lợi và ít tốn thời gian hơn do có mối liên thông với nhau.