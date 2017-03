Đi vay đảo nợ mà lại... “ngoi khỏi vực thẳm”!

Siết chặt kỷ cương Trong điều kiện kinh tế khó khăn, các DN đình đốn, người lao động mất việc làm, thất nghiệp nhiều… thì một trong những chỉ đạo điều hành quan trọng là siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấp hành pháp luật. Càng khó khăn thì kỷ cương càng phải siết chặt chứ kỷ luật, kỷ cương không nghiêm sẽ khiến dân mất lòng tin. Ngoài ra, cần thắt chặt mọi chi tiêu, cương quyết cắt những dự án, kể cả đã duyệt rồi nhưng chưa có nguồn, những dự án mang lại hiệu quả không cao. Chứ nếu cứ phát hành trái phiếu chính phủ thì về sau dân trả nợ ra sao? Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp DNNN không muốn cổ phần hóa Về tái cơ cấu nền kinh tế, DNNN báo cáo của Chính phủ nói “đạt được kết quả bước đầu”. Nhưng chúng tôi đi thực tế thì các địa phương nói đều rất lúng túng và hầu hết mới triển khai trình duyệt các đề án. Triển khai như thế thì làm sao tái cơ cấu được. Chưa kể các DNNN không muốn cổ phần hóa đâu vì họ vẫn muốn được chi phối. Do đó, chúng ta tái cơ cấu mà để các đơn vị tự lập đề án thì chậm là đúng thôi, bởi vì lợi ích mà. Do đó, cần phải lập ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu DNNN thì mới đẩy nhanh việc thực hiện được. Ông NGUYỄN VĂN PHÚC, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Phá xong rừng mới bàn quy hoạch Khó khăn của nền kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng là do chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch. Ví dụ, rừng lẽ ra phải quy hoạch từ trước nhưng đến nay cạn kiệt hết rồi, không còn gì để khai thác nữa thì mới mang ra bàn về quy hoạch. Hay như thủy điện, để xây dựng tràn lan khắp mọi nơi, hết chỗ xây rồi, đến giờ cũng mới đem ra bàn quy hoạch. Quy hoạch thế là đi sau chứ đâu phải đi trước! Nếu chúng ta quy hoạch trước thì làm gì có chuyện tỉnh nào cũng thấy có cảng biển, sân bay, làm gì có chuyện chỗ nào cũng xây thủy điện, hết sức lãng phí và gây nhiều hệ lụy. Ông VÕ KIM CỰ, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh