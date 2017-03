‘Điểm liệt’ cho cán bộ

Có cam kết cung ứng thực phẩm sạch cho dân không? Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng đặt hàng: “Anh Phạm Thành Kiên (Phó Giám đốc Sở Công Thương - PV), anh Dũng (Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Saigon Co.op - PV), chị Trang (Lê Minh Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra - PV) có thể cam kết với dân rằng trong chín tháng, hay trong năm 2016, thực phẩm bán trong hệ thống siêu thị Co.opmart, trong hệ thống của Satra là an toàn không? Và nói rằng những thực phẩm nào không an toàn sẽ không bán trong hệ thống các anh chị? Sự phối hợp giữa Sở NN&PTNT, Sở Công Thương và Sở Y tế để kiểm soát an toàn thực phẩm từ trại chăn nuôi đến mâm cơm của người dân tốt nhất được không?”. Trông đợi vào hành động của lực lượng cán bộ trẻ Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, tính sơ sơ trong việc chuyển giao cán bộ khóa mới, TP có 15 bí thư và chủ tịch quận, huyện mới, năm thường trực ủy ban, 10 giám đốc các sở, ngành và một số người khác. “Xã hội chờ đợi đội ngũ này làm như thế nào. Đợi coi cán bộ trẻ làm ra sao, đây là thách thức rất lớn. Tôi mong muốn các đồng chí thành ủy viên, các lãnh đạo phải luôn trăn trở về thách thức này để khẳng định sự tin cậy giao việc của tổ chức cho mình là đúng đắn” - ông Thưởng nói.