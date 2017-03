Điểm tựa vững chắc của báo chí

Đây là thành quả máu xương của biết bao thế hệ vì độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Nội dung của độc lập, tự do và hạnh phúc ấy thể hiện rõ trong “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của mỗi một người dân với tư cách công dân. Có được tư cách đó vì họ được pháp luật bảo vệ.

Không ai được phép tước bỏ hoặc xâm phạm quyền ấy của họ khi họ không vi phạm pháp luật. Những quyền ấy được biểu hiện cụ thể và gói gọn trong một mệnh đề đơn giản có tính nguyên lý: mỗi một người dân đều được phép làm bất cứ công việc gì mà luật pháp không cấm.

Đó là cách biểu thị thật cụ thể và sống động quyền được sống và quyền tự do của hoạt động con người trong xã hội. Để có ý thức đó thì dân trí cần phải được nâng cao và chính ở đây, báo chí giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì báo chí “là con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân đối với bản thân mình”. Thực hiện được sứ mệnh cao cả đó của báo chí không dễ chút nào! Để thực hiện được đòi hỏi một quá trình phấn đấu dũng cảm, kiên trì và không khoan nhượng. Muốn làm được điều đó, những người làm báo chân chính phải biết vượt lên chính mình. Và chính trong cuộc phấn đấu đó, pháp luật là chỗ dựa vững chắc. Ở đây có mối tương tác biện chứng: báo chí phát huy sức mạnh của pháp luật và pháp luật làm chỗ dựa cho báo chí.

Dõi theo những phóng sự nóng bỏng, những thông tin giàu sức cảnh báo, đầy tính thuyết phục mà để thu thập được chúng, những người làm báo phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, kể cả không loại trừ khả năng bị đe dọa đến tính mạng, chúng ta hiểu được cuộc chiến đấu trên trận địa này không kém phần cam go. Sự nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tính chính xác trong nhìn nhận và phân tích sự kiện của một số nhà báo tài năng thể hiện trên nhiều trang của những tờ báo được công chúng đón chờ, là món ăn tinh thần không thể thiếu của một xã hội văn minh.

Cũng chính vì thế, người đọc biết ơn những cây bút trung thực và can trường, dám nói lên sự thật. Thật dễ hiểu, trong quá trình thực hiện vai trò cao cả và cam go đó, những người làm báo trung thực sẽ gặp phải những lực cản không nhỏ. Thói thường không mấy ai thích vạch áo cho người xem lưng, không ít người có chức và đang nắm quyền e ngại những nhà báo biết săn tìm sự thật và biết cách nhìn ra sự thật. Vì thế, hoàn toàn không lạ khi có những nhà chức trách cản trở, thậm chí hăm dọa nhà báo. Khi mà nhận thức về quyền tự do ngôn luận chưa thật đầy đủ, khi mà chất lượng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền chưa cao thì điều đó khó tránh khỏi.

Trong bối cảnh đó, pháp luật với tính cách là ý chí xã hội phải là điểm tựa vững chắc của báo chí.