Điện hạt nhân Ninh Thuận là hợp lý và cần thiết

Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Chính phủ trình trước Quốc hội (QH) chiều qua (6-11). Sáng nay, các đại biểu QH sẽ thảo luận tại tổ về vấn đề này.

Điện hạt nhân cạnh tranh được

Đọc tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Trong khi đó, ngoài tiềm năng than có thể gia tăng nguồn cung trong vài chục năm tới (nhưng cũng không được nhiều), các tài nguyên năng lượng khác như thủy điện, dầu mỏ, khí đốt dự kiến được khai thác ở mức tối đa trong giai đoạn 2015-2020 và ít biến đổi. Nếu không có phát hiện đột biến, khả năng khai thác dầu mỏ và khí đốt sẽ giảm dần.

“Do vậy, giải pháp tổng thể giữa sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu điện, nhập khẩu than, khí đốt ở tỷ trọng thích hợp và việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là giải pháp tối ưu” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Vẫn theo Bộ trưởng Hoàng, phát triển điện hạt nhân sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng sơ cấp, tăng cường an ninh cung cấp năng lượng, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, giảm nhập khẩu nhiên liệu; tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật, công nghệ và phát triển hạ tầng kỹ thuật; giảm phát thải khí ô nhiễm môi trường từ các nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ khẳng định: “Điện hạt nhân có thể cạnh tranh về hiệu quả kinh tế với các loại nhà máy điện khác dùng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu”.

Tờ trình của Chính phủ cũng khẳng định giải pháp này phù hợp với xu thế phát triển điện hạt nhân hiện nay của khu vực và thế giới với Chiến lược phát triển điện lực, Chiến lược ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho đất nước.

Lưu ý môi trường và phòng chống sự cố

“Để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc khẩn trương chuẩn bị để xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và đưa vào hoạt động kịp thời như Chính phủ đề nghị là hợp lý và cần thiết. Ủy ban hoàn toàn tán thành chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận” - báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ. Ủy ban cũng cho rằng việc lựa chọn hai địa điểm để đề xuất xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước ta là có cơ sở khoa học và hợp lý trong số các địa điểm đã được nghiên cứu, khảo sát và chọn lọc.

Cạnh đó, cơ quan thẩm tra của QH cũng đặt ra hàng loạt vấn đề yêu cầu Chính phủ phải tiếp tục chuẩn bị, hoàn chỉnh. Trước hết phải khẩn trương hoàn chỉnh các quy hoạch phục vụ cho những giai đoạn tiếp theo của dự án, cũng như sớm hoàn thiện, ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến tính đặc thù của điện hạt nhân. Nếu được QH thông qua chủ trương đầu tư, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh và làm rõ hơn trong giai đoạn lập dự án đầu tư; phân tích kỹ hơn cơ sở của việc đề xuất lựa chọn công nghệ, giải pháp bảo vệ môi trường, phương án phòng chống sự cố; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong xây dựng và vận hành nhà máy.

Ủy ban yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng dự án di dân tái định cư; giải quyết chính sách đối với đồng bào các dân tộc, coi đây cũng là nhiệm vụ quan trọng như việc xây dựng công trình. “Vấn đề an ninh quốc phòng cần được quan tâm đặc biệt, phải được xem xét một cách tổng hợp trong mối liên hệ giữa an ninh quốc phòng của vùng với an ninh quốc phòng của cả nước” - báo cáo thẩm tra nhấn mạnh.

Ba phương án huy động vốn Đối với việc huy động nguồn vốn cho dự án, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trình bày ba phương án với các suất đầu tư 2.600, 2.800, 3.000 USD/kW công suất thì tương đương với tổng mức đầu tư 10,297 tỷ USD, 11,150 tỷ USD, 12,217 tỷ USD. Dự kiến 75% vốn phải vay nước ngoài. Ủy ban đề nghị Chính phủ “cần làm rõ hơn vấn đề vốn và phương án huy động vốn để dự án được thực hiện đúng tiến độ”.

