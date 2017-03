Điều hành giá xăng dầu: Công khai, minh bạch mới hết cãi nhau

Luật Giá phải hạn chế được thị trường ngầm Thảo luận về dự án Luật Giá tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việc quản lý giá cần phải công khai thông tin về giá đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, góp phần làm cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hạn chế thị trường ngầm… Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng nhiều nội dung của dự thảo đặt ra chưa phù hợp với quy luật thị trường, thể hiện sự can thiệp quá sâu của Nhà nước vào quan hệ cung cầu. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Nhà nước chỉ điều chỉnh, can thiệp trực tiếp vào giá cả bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu khi thị trường có biến động lớn, có tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đời sống người dân. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng việc hoạch định chính sách liên quan đến thị trường giá cả là vấn đề lớn, có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy, việc quyết định các biện pháp bình ổn giá trên phạm vi cả nước phải do tập thể Chính phủ quyết chứ không nên giao trách nhiệm cho cá nhân Thủ tướng.