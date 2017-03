Đình chỉ sinh hoạt Đảng phó chánh thanh tra sở bị truy nã

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 16-6, ông Sinh bị bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT, Bộ Công an). Trước đó, năm 1997, cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án tổ chức đưa một số người xuất khẩu lao động trái phép. Ông Sinh (quê Quảng Ngãi) được xác định đã tham gia làm hồ sơ để đưa người lao động ra nước ngoài. Tháng 6-1998, cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can đối với ông Sinh và ngày 13-2-1999 ra quyết định truy nã toàn quốc. Tuy nhiên, ông Sinh sau đó chuyển hộ khẩu từ Quảng Ngãi vào Bình Phước sinh sống và làm việc. Năm 2002, ông Sinh được kết nạp Đảng và đến năm 2004 được bổ nhiệm làm phó chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước.

N.ĐỨC