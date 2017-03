"Đinh tặc" sẽ hết đất sống

Ngày 8-12, Công an TP.HCM, Sở TN&MT đã trả lời các chất vấn của các đại biểu về vấn nạn quái xế, “đinh tặc”, ô nhiễm môi trường…

Theo ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, cơ quan này sẽ mạnh tay để bọn rải đinh hết đường kiếm ăn bằng cách phi nghĩa này.

Gây tâm lý bất an là hậu quả nghiêm trọng

Lý giải cơ sở pháp lý cho việc xử lý đám “đinh tặc”, Đại tá Phan Anh Minh cho biết: Không chỉ hiện nay mới nóng lên vấn đề rải đinh mà trước đây TP đã chỉ đạo làm cái này. “Vướng mắc lớn nhất của vấn đề là các nạn nhân có xe bị cán phải vật nhọn, sắc trên đường nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Năm 2011, phát hiện ba vụ rải đinh trên địa bàn Thủ Đức và chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng quận kêu gọi người bị hư xe do vật sắc nhọn trên đoạn đường bắt được các đối tượng đó đến trình báo nhưng không thấy ai. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính một vụ, còn hai vụ Công an TP chỉ đạo tạm thời để cho gia đình bảo lãnh để củng cố hồ sơ, chứng cứ chứ không phải không xử lý được” - ông Minh cho hay.

Theo ông Minh, có ba nhóm giải pháp đối với nạn rải đinh: Thứ nhất, những người đăng ký kinh doanh dịch vụ sửa xe phải đủ các điều kiện nhân thân, phương tiện, mặt bằng…; phải cam kết không thực hiện hành vi vi phạm; khi phát hiện người hư xe do vật sắc nhọn phải báo ngay với công an. Thứ hai, cần kết nối thông tin của những người hư xe do vật sắc nhọn gây ra và người thu gom vật sắc nhọn đồng dạng bất thường trên đường. Thứ ba là xử lý, Thành ủy đã giao cho Công an TP hướng dẫn tiêu chí gây hậu quả nghiêm trọng đối với tội cố ý hủy hoại làm hư hỏng tài sản là gây ra tâm lý bất an cho người điều khiển phương tiện trong một thời gian và trên một đoạn đường nhất định. “Hy vọng bằng răn đe hình sự và trình báo của người dân thì sẽ không có tình trạng kiếm ăn bằng hình thức rải đinh này” - ông Minh nói.

Đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa, Chủ tịch Hội Chử thập đỏ quận 11: đang chất vấn về nạn "đinh tặc", đua xe tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Xử lý CSGT, mạnh tay với quái xế

Ông Minh “đính chính” hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, rú ga của các thanh niên trên nhiều tuyến đường bất kể giờ giấc... không phải là đua xe trái phép.

Với nạn này, ông Minh thông tin là Công an TP đã chỉ đạo các địa phương phối hợp ngăn chặn ngay từ khi mới hình thành các nhóm nhỏ; hóa trang vào đoàn xe để nắm kẻ cầm đầu… Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận việc xử lý các đối tượng này là “không nghiêm, cho tới nay lực lượng công an rất tốn công sức nhưng người vi phạm vẫn tái phạm”. Công an TP cũng đang xem xét hướng dẫn các quận, huyện xử lý các quái xế theo tội gây rối trật tự công cộng.

Về thông tin sai phạm của CSGT trạm An Lạc (chặn xe làm luật), Đại tá Minh cho biết trưa 8-12 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai cán bộ tên Đông và Lân mà Pháp Luật TP.HCM đã nêu. “Quan điểm của Công an TP là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không loại trừ xử lý hình sự nếu có hành vi mãi lộ. Công an TP sẽ tiếp xúc với tất cả những lái xe bị hai cán bộ đó dừng xe trái phép để thu thập thông tin” - ông Minh nói.

Về xây dựng lực lượng CSGT, ngành đã yêu cầu chỉ huy phòng, đội CSGT công khai số điện thoại, triển khai kỹ thuật bí mật để xử lý CSGT vi phạm. Đồng thời, lập cổng thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân…

Ô nhiễm chưa thấy lối ra Trả lời chất vấn của các đại biểu về ô nhiễm môi trường, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, chỉ hứa: Sẽ gia tăng kiểm tra, các địa phương tăng cường hậu kiểm và các địa phương, các đơn vị khác cùng chia sẻ, giải quyết. Trả lời về 50 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm dọc kênh Tham Lương chưa di dời; nạn ô nhiễm trong khu dân cư…, ông Kiệt cho biết: Về nguyên tắc là không để cơ sở ô nhiễm tồn tại trong khu dân cư. Tuy nhiên, một mình Sở TN&MT chưa giải quyết được các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư. Chúng tôi cần sự chia sẻ của các quận, huyện, các sở, ngành và tôi chỉ có thể hứa sẽ gia tăng sự kiểm tra, giám sát việc gây ô nhiễm trong khả năng. Các đại biểu nêu hàng loạt chất vấn cụ thể: Bãi đậu xe ngầm Lê Văn Tám, các dự án do các trường đại học thực hiện, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, dự án treo ở Vĩnh Lộc (Bình Chánh), dự án ở phường Tân Thới Nhất (quận 12)… nhưng ông Kiệt chỉ trả lời chung chung. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phải ngắt lời: “Các câu hỏi với những địa chỉ cụ thể, đề nghị không nói về nguyên tắc chung”. Ông Kiệt bèn “xin được phép trả lời bằng văn bản”!

NHẪN NAM - NHÓM PV