Dính tham nhũng, ‘bỗng dưng’ bị tâm thần?

Tham nhũng tinh vi, phương thức xử lý cần thay đổi Theo ông Nguyễn Đình Quyền, tội phạm tham nhũng là tội phạm ẩn, nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng cách tiến hành của thanh tra, của điều tra hiện nay vẫn theo trình tự thông thường, chậm sửa đổi nên nhiều vụ án tham nhũng phức tạp bị kéo dài, phải trả điều tra bổ sung nhiều lần. Ông Đỗ Văn Đương thì băn khoăn luật đã nêu rõ có cơ quan chuyên trách chống tham nhũng ở Bộ Công an, có Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48). Nhưng theo dõi gần đây lại thấy có rất nhiều vụ chuyển cho bộ phận kinh tế chức vụ điều tra. “Phải chăng C48 quá tải cho nên phải chuyển, nếu thế có cần phải luật định như vậy không. Việc chuyển như thế ảnh hưởng thế nào tới tiến độ, chất lượng điều tra” - ông Đương hỏi. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an cho rằng điều trên không trái với luật. Hơn nữa, trong quá trình điều tra phát hiện ra đầu mối tổ chức thì có nhiều đơn vị của Bộ Công an tham gia, có đơn vị chủ động thu thập từ đầu và khi có đủ căn cứ thì họ muốn làm luôn. Vị đại diện này cho rằng vì tâm lý của người làm án vất vả cả năm trời nên muốn làm luôn, nếu giao lại cho C48 thì lại mất thời gian, cản trở quá trình điều tra. Một trường hợp bị kỷ luật/gần một triệu người kê khai tài sản. Đó là con số đáng lưu ý theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, trong năm 2013 có 944.425 người đã kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra phát hiện có năm người thuộc diện kê khai phải xác minh tài sản thu nhập, trong đó đã có một người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai tài sản thu nhập không trung thực và sáu người bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn minh bạch tài sản. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, việc minh bạch tài sản còn hình thức, đặc biệt việc công khai, kê khai bản thu nhập tài sản này không có tác dụng gì nhiều trong việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. “Đây là điểm yếu trong công tác PCTN hiện nay”. Theo ông Quyền, vấn đề quan trọng nhất là phải có cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của từng người trong xã hội. “Vì kiểm soát được từng người rồi thì anh mới kiểm soát được sự dịch chuyển của tài sản qua tài khoản. “Chứ như hiện nay, cha là cán bộ, công chức khi kê khai thì là vô sản. Còn con thì lại có tài sản chục, trăm tỉ nhưng không thể truy được” - ông Quyền nói.