DNNN vẫn tự chủ nhưng bị giám sát chặt hơn

. Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua có ý kiến rất khác nhau trong việc đánh giá kết quả thí điểm tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐ). Là người trong cuộc, ông thấy thế nào?

+ Ông PHẠM VIẾT MUÔN, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (người gắn bó nhiều với công tác này ở cương vị phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp): Chủ trương thí điểm đã được nêu từ Trung ương 3 khóa IX năm 2001, mất năm năm chuẩn bị, đến năm 2006 mới thành lập TĐ đầu tiên và đến nay đã có 11 TĐ ra đời. Chính phủ đã tổng kết 10 năm, đưa vào đề án về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, báo cáo trung ương để có đánh giá toàn diện.

Tổng quát thì kết quả thí điểm ở tám TĐ gồm Dầu khí, Than, Điện lực, VNPT, Viettel, Cao su, Hóa chất, Dệt may đều tốt. Điển hình là Viettel, 10 năm trước vốn có 40 tỉ đồng, năm nay đã có doanh thu 130.000 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 24.000 tỉ đồng. Hóa chất thì tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình 30%-40%, vay vốn ngân hàng rất ít, các dự án đều hiệu quả, an toàn…

Số thất bại, không tính Vinalines vẫn là tổng công ty, có Vinashin kinh doanh thất bát, cán bộ có nhiều sai phạm. Hai TĐ mới thành lập năm 2010 là HUD và Sông Đà hoạt động không hiệu quả, giờ chuyển trở lại thành các tổng công ty (TCT) độc lập. Bản thân việc thí điểm hai TĐ xây dựng này khác với các TĐ còn lại, mang tính cơ học, ghép các TCT cùng nhóm ngành với nhau, là cũng một nguyên nhân dẫn tới thất bại.

Nếu coi những thất bại, sai phạm ở ba TĐ này là bài học, tôi nghĩ kết quả thí điểm TĐ như vậy là thành công.

Với nghị định mới, hoạt động của DNNN sẽ chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên hơn. Ảnh: CTV

Bài học và hướng sửa sai

. Theo ông, bài học từ Vinashin, Vinalines là gì?

+ Chúng ta đã chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Từ quản lý quá chặt, tham gia quá sâu vào hoạt động của DNNN chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm gần như tuyệt đối cho các TĐ, TCT mà không có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên. Nhiều khi sai phạm xảy ra rồi mới biết, lúc xử lý thì hậu quả đã nặng nề.

Nghị định sắp được ban hành trong vài ngày tới sẽ khắc phục hạn chế đó.

. Khắc phục thế nào, thưa ông?

+ Vừa qua có tình trạng là bộ quản lý ngành, bộ tổng hợp chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, theo dõi hoạt động của các TĐ, TCT. Trong nhiều lý do, có nguyên nhân là chưa làm rõ cơ chế thực hiện chức năng chủ sở hữu, phân định rõ Thủ tướng, Chính phủ làm gì, các bộ làm gì.

Giờ bóc tách rõ hơn, nhấn mạnh vai trò bộ quản lý ngành là chủ sở hữu cấp trên trực tiếp của TĐ, TCT, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên và thanh tra chấp hành pháp luật, đánh giá cán bộ. Trách nhiệm của các bộ tổng hợp như KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ cũng được nêu rõ hơn, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ luật định của ngành đó.

Ngoài ra, nghị định mới phân công lại hợp lý hơn về thẩm quyền của từng chức danh trong thực hiện chức năng chủ sở hữu. Thủ tướng thay vì phải bổ nhiệm hơn 100 chức danh hội đồng thành viên, HĐQT của 21 TĐ, TCT, tới đây sẽ chỉ bổ nhiệm trực tiếp chủ tịch hội đồng thành viên các TĐ. Còn bộ quản lý ngành quyết định nhân sự từ các thành viên trong hội đồng thành viên và tổng giám đốc...

Như vậy, DNNN vẫn được quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng hoạt động của DN sẽ chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Điều lệ DN được nâng thành luật

. Ngoài nghị định chung này, Chính phủ dự kiến sẽ ban hành các nghị định chuyên biệt cho từng tập đoàn. Tại sao phải như vậy?

+ Luật DN hiện không có khái niệm tập đoàn mà chỉ có “nhóm công ty”. TĐ là dạng như vậy - nhóm các công ty có quan hệ mang tính đối vốn. Tuy nhiên, điều đó đặt ra vướng mắc về tư cách pháp nhân. Vì vậy, các nghị định riêng biệt sẽ đảm bảo hơn về mặt pháp lý về tư cách pháp nhân của TĐ. Quan trọng hơn, nghị định của Chính phủ sẽ ban hành điều lệ - là luật nội bộ của TĐ, quy định các vấn đề tổ chức, quản trị nội bộ của DN.

. Các nghị định này liên quan thế nào tới đề xuất xây dựng trở lại một luật chuyên về DNNN và lập một bộ chuyên quản lý DNNN vừa được Hội nghị Trung ương 6 đưa ra thảo luận?

+ Trước đây chúng ta có Luật DNNN, đến năm 2005 thì hợp nhất vào Luật DN. Nhưng luật 2005 mới giải quyết vấn đề loại hình DN, là công ty TNHH hay TNHH một thành viên hay cổ phần, nguyên tắc hoạt động thế nào... còn các nội dung đặc thù của DNNN chưa được xử lý. Vì vậy Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề nghị hoặc ban hành luật riêng, hoặc sửa Luật DN hiện hành, bổ sung một chương riêng về DNNN. Vấn đề lập cơ quan quản lý DNNN cũng vậy. Hơn một năm trước, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu nhưng giờ chưa có kết quả cụ thể.

Trung ương vừa rồi cũng nêu ra nhưng còn ý kiến rất khác nhau nên giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu mô hình tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, còn trước mắt hoàn thiện việc phân công, phân cấp. Đồng thời phối hợp với Đảng đoàn QH nghiên cứu, đề xuất phương án quy định pháp luật về DNNN.

. Xin cảm ơn ông.

Thủ tướng nắm bốn quyền đối với tập đoàn kinh tế Theo dự thảo nghị định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Chính phủ vừa xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 10-2012 ngày 28-10, Thủ tướng Chính phủ nắm bốn quyền đối với tập đoàn kinh tế nhà nước. Cụ thể, Thủ tướng quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; việc tổ chức lại, chuyển, đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác. Thủ tướng quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên; quyết định cụ thể số lượng thành viên hội đồng thành viên, số lượng phó TGĐ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm năm của các tập đoàn.

Đối với các công ty TNHH một thành viên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập công ty do bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập; phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN (bao gồm cả đề án của tập đoàn kinh tế nhà nước) theo đề nghị của bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh...

